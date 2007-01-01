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Общество

Награждены победители конкурса «Калуга в цвету»

20 августа в городском досуговом центре открылась выставка достижений калужских цветоводов. Победители и участники конкурса «Калуга в цвету» были награждены дипломами и ценными подарками.
08:35 сегодня
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Самыми цветущими дворами жюри признало двор дома № 14 по улице Кубяка и двор дома № 10 по улице Малоярославецкой. Приз за лучшую клумбу достался жителям дома № 31 по улице Герцена.  

В номинации «Лучшие малые архитектурные формы» победа досталась дому № 67 по улице Гурьянова.  В номинации «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры» победу одержал коллектив детского сада «Акварель». В номинации «Лучшее благоустройство общественных территорий и городских пространств» победителем стал Приход Тихвинской Иконы Божией Матери в с. Козлово

 «Стало уже доброй традицией в конце лета подводить итоги конкурса «Калуга в цвету», участие в котором может принять каждый калужанин. Люди самых разных возрастов стремятся сделать наш город краше и уютней, посадить цветы и кустарники, разбить клумбы, украсить свои дворы, общественные территории и социальные объекты. Благодарю всех участников конкурса за плодотворный труд и любовь к родному городу», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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