Награждены победители конкурса «Калуга в цвету»
Самыми цветущими дворами жюри признало двор дома № 14 по улице Кубяка и двор дома № 10 по улице Малоярославецкой. Приз за лучшую клумбу достался жителям дома № 31 по улице Герцена.
В номинации «Лучшие малые архитектурные формы» победа досталась дому № 67 по улице Гурьянова. В номинации «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры» победу одержал коллектив детского сада «Акварель». В номинации «Лучшее благоустройство общественных территорий и городских пространств» победителем стал Приход Тихвинской Иконы Божией Матери в с. Козлово
«Стало уже доброй традицией в конце лета подводить итоги конкурса «Калуга в цвету», участие в котором может принять каждый калужанин. Люди самых разных возрастов стремятся сделать наш город краше и уютней, посадить цветы и кустарники, разбить клумбы, украсить свои дворы, общественные территории и социальные объекты. Благодарю всех участников конкурса за плодотворный труд и любовь к родному городу», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....
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