Из Калужской области выслали 18 иностранцев
Из Калужской области по решению судов выдворены 18 мигрантов. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Из московских аэропортов домой улетели пять граждан Узбекистана, 11 граждан Таджикистана, а также по одному гражданину Туркменистана и Афганистана.
Мигранты нарушили режим пребывания в России.
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Bungee
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....
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