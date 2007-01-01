Из Калужской области выслали 18 иностранцев

Из Калужской области по решению судов выдворены 18 мигрантов. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Из московских аэропортов домой улетели пять граждан Узбекистана, 11 граждан Таджикистана, а также по одному гражданину Туркменистана и Афганистана.

Мигранты нарушили режим пребывания в России.