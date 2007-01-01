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Общество

Из Калужской области выслали 18 иностранцев

Софья Фирсова
17:16 сегодня
0 191
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Из Калужской области по решению судов выдворены 18 мигрантов. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Из московских аэропортов домой улетели пять граждан Узбекистана, 11 граждан Таджикистана, а также по одному гражданину Туркменистана и Афганистана.

Мигранты нарушили режим пребывания в России.

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Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

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