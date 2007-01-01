136 тысяч вакцин от гриппа привезли в Калужскую область
Во вторник, 20 августа, в Минздраве Калужской области напомнили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и помогает сформировать иммунитет.
В регион поступили 56 000 вакцин для детей и 80 000 вакцин для взрослых.
Школьникам и детям в детских садах прививку будут делать в образовательных учреждениях.
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Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....
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