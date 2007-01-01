136 тысяч вакцин от гриппа привезли в Калужскую область

Во вторник, 20 августа, в Минздраве Калужской области напомнили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и помогает сформировать иммунитет.

В регион поступили 56 000 вакцин для детей и 80 000 вакцин для взрослых.

Школьникам и детям в детских садах прививку будут делать в образовательных учреждениях.