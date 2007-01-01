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136 тысяч вакцин от гриппа привезли в Калужскую область

Софья Фирсова
16:48 сегодня
0 196
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Во вторник, 20 августа, в Минздраве Калужской области напомнили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и помогает сформировать иммунитет.

В регион поступили 56 000 вакцин для детей и 80 000 вакцин для взрослых.

Школьникам и детям в детских садах прививку будут делать в образовательных учреждениях.

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Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

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