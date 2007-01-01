Время потрачено не зря: на что у калужан ушло 1,7 млн минут?
Tele2 предлагает своим абонентам самостоятельно выбирать, как им распоряжаться необычной валютой – накопленными минутами тарифа. Например, обменять их на скидку на смартфоны, умные колонки, роутеры или ТВ-приставки. Оператор проанализировал, сколько минут ушло у калужан при покупке таких устройств в первом полугодии 2024 года.
По данным оператора, жители Калужской области обменяли 460 000 минут на скидку на гаджеты и 1,2 млн – на скидку на смартфоны. Всего у абонентов 9 регионов вокруг Москвы за этот период ушло 4,7 млн минут на выгодное приобретение умных колонок и ТВ-приставок и 15,5 млн на покупку телефонов. При этом в первом случае один пользователь в среднем тратил 1800 минут, а на мобильные устройства – 2500.
Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:
«Наша компания не только обеспечивает качественную сотовую связь, но и предлагает своим клиентам самые разные варианты для развлечений и улучшения стиля жизни. Одним из ярких примеров такого подхода стала услуга обмена минут, которая появилась у нас в 2021 году. Постоянно улучшая механику, мы добавляли больше возможностей для применения “новой валюты”. Например, это фильмы в онлайн-кинотеатре, безлимитный трафик на интернет-сервисы и приобретение полезных устройств».
По-другому использовать оставшийся пакет тарифа могут все абоненты Tele2 в сервисе «Обмен минут». Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел в приложении оператора или личном кабинете и получить промокод. Затем применить его при покупке устройства на сайте или в салоне связи. Напомним, с подпиской MiXX обмен вдвое выгоднее – 1 минута равна 2 рублям. За все время развития сервиса жители 9 регионов, окружающих Москву, уже использовали 37,5 млн минут на скидки на умные девайсы и современные телефоны, из них 2,8 млн – калужане.
Для обмена доступны минуты из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на «Маркете». Подробнее об услуге можно узнать в личном кабинете в разделе «Устройства» на сайте tele2.ru.
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Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....
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