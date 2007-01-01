В Калуге ищут 45-летнего мужчину
Он пропал 17 августа.
В Калуге объявили о поиске 45-летнего Алексея Аксенова.
Мужчину ищут уже несколько дней. Об этом сообщает "ЛизаАлерт". Поисковики нуждаются в помощи добровольцев.
Рост Алексея 198 сантиметров Он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
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Bungee
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....
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