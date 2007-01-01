+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге ищут 45-летнего мужчину
Новость дня Общество

В Калуге ищут 45-летнего мужчину

Он пропал 17 августа.
Софья Фирсова
15:36 сегодня
0 387
Читайте KP40.RU:

В Калуге объявили о поиске 45-летнего Алексея Аксенова.

Мужчину ищут уже несколько дней. Об этом сообщает "ЛизаАлерт". Поисковики нуждаются в помощи добровольцев.

Рост Алексея 198 сантиметров Он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
15:09 сегодня
2 713
4еловек

Судя по фото, довольные работой автобусов на северном направлении сидят слишком далеко от ездящих на этих самых автобусах 😃

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
14:46 сегодня
2 713
4еловек

Восхитительно. А начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ не хочет за этим последить? или г-да из ГЖИ ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
14:44 сегодня
12 13056
5588

Коммунальщики очень даже могли «случайно перепутать» минимальный тариф и поднять его, скажем, не до 21,77 для конкретного типа дома, а до 25 рублей – минималки для совсем другого типа дома.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
09:47 сегодня
12 13056
Василёк

денисов - враг народа. а боевикам, судя по авганскому опыту, больше могли бы пандусы пригодиться (которых нет практически нигде)

...
Общество
Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной
08:56 сегодня
4 1349
Н.Влюбчивый

Городом и областью управляют бездельники, не желающие собирать налоги. На частном общественном транспорте по прежнему под тряпки прячут терминалы банковской оплаты.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
08:27 сегодня
6 4296
Потрачено

Ты "Просто живешь, работаешь", а они рискуют жизнью и здоровьем. Или хочешь, чтобы солдаты НАТО здесь бесплатно парковались?

...
Общество
Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной
23:31 19.08
4 1349
VGA

Жильцы! Скоро день города, рисуйте плакаты.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
21:10 19.08
6 4296
Kas9l

Твою дивизию... Это, вообще, что? Это как? Перила, похоже не срезали болгаркой, а выворачивали с корнем. И где гарантия, что теперь пролёты не обрушатся?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
16:37 19.08
6 4296
SergeyKLG

Беспредел.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
16:25 19.08
6 4296
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkdSeklqTnBGUnZQVXE0bUU3clVnMHc9PSIsInZhbHVlIjoiVVllaDQvSEkrNlpRMzFwMTZVUzZGYUl1NmJWSVBtZUEySnFoYVZwWDZuN0FVNU9VaTluVURIN0dhRVB6SDZQSEVwdjFycXMzc1hPamlpSm1OVldZZjJ3TkVrZXNwL09MZEFINjdBUmJZejliNlhQN3B6YlNjTzNNczQwcFZCYWNaQ3hzV09MTjEzcUVoZmRVQ1Q0dEpwOUZrOURkL21ZWDZtS2ZRZkgyL05yekZFaXE4MGVuclBlaVgxZUxJK3k5c2RUdVlyM2FseFlGdDBCUTA4UFZhL1loVnFHMnd2VWw1VTV2N0dWUWxweVlhNkJMN1QvQklScnFGUlNCNFdXQkhNSmwvVzhzQWZ1SGVabVUxRExZeG1XVW9ic1Z6VVVQM3JsendlcE9GV2U5REpaWEVxOGJLa3I1THJSNkMvTjBGTGM3ZGM3WFVoMnFBYTRpbjBid0UyWFlXR3kxZG56VmZCQlhLL2E3ZG9UdFpLaDF6MDBTYWtXRkpLMDQvYzJ2U3RkYTNTS2YrS1pwcG9tSklFOGUzSzN3N3N5dWRJVlVkeE9keDVPY1BHcDMrVEh0L1pMOVdBVWpyNWpFQnUrNzlOSHFUblRERTlqT1ZxWllwNk82RFBLMUxrOXVKakwrSGN5NTRNVFlBUmZuTzFtMUJuU0gvWkxWeGQvOThYdllpRlp0VFg2TE1laXZ5ME56R3Z6L0xMU0hlQU5LMzkzRlQyVGp0bWN4RGUzTTl1NHNwSU1QZ2NjSkxSZDVqQ1RrTE9tejVJdG02NXBBTnV3UlRvOTBhL3B6NERtcngrSzJrNTZxSU5oODR0dkJNUm5VMGs2NEhaM2FiVG11c1BnUSIsIm1hYyI6ImRiZjgxMGI3Y2I1MGQyY2IzNzZhYTNiYjk4Y2JmZGE3YmI1Nzc0YTdhOTExMmNmOTM1Yjc3MGM4NWRlZjMxMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpMYXRUNnMrQ2RHVGNKYVhyQjQwUlE9PSIsInZhbHVlIjoiRlczSzJwR1dHVkwxbWxPZU0yM09jbmt4MmhMRnZWK05VRHl1MUltcnVLM2sxQk5PM3lhQlQ5dUZCVUdNZUxJb0JaN1paRGgwRHB5T0pOc05oY0JMY0pyeE43WWVQaStndlRmNlIzeVExKzZ1MjdQemRxTjlja2tMT0lJaXB2VVc3dWNyQndUdkpyNFp6eDJ5SzdVdW1XNzR4RnJhRTgzYmRZNDdobW5ZKzFhUjk0Q3VyYmhteFIrckF1K2NMdGRXMi90Y0thNVNNbmk3SjhaVmgyajZBMU9rSXUwdW9TVnBZQnRXUWpobFhBUG5raVEzQzJ2R3BTbkVRQm9KUnhGb3IrbE9EQ0NYL3lGWDZ3WExmYjNsSHlOWWdNQjY4ZnhMVkg3Y3pvV3ArZXZFUi82ZWNwZ0VtVlNJdWd2ampORDN5MG82Ym02NE5oTFcyNUtGZlNSODEvQnh0T2xBTTZyejdRS0VGTi8zQWswVUJVZS9KVUFhV1VGTE5qQnBmcklNUDFDNGJIZ0NWK0ZpeDFwNGVBMndTa3VYVHlSN3loTGJJVVJhTUQ0Um1DYitRZGkxTTZzUmdYK3h5dGNZTzZjQyIsIm1hYyI6ImY2YjQ0ZTRhNmU4MWEzMzY0Mzg5MmMyN2EyMjM5ZTRkYTQ1ZDg4MjE4YmE5ZGNiMDc4NWI4NjRkMGE4N2FhYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+