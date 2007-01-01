В Калуге ищут 45-летнего мужчину

Он пропал 17 августа.

В Калуге объявили о поиске 45-летнего Алексея Аксенова.

Мужчину ищут уже несколько дней. Об этом сообщает "ЛизаАлерт". Поисковики нуждаются в помощи добровольцев.

Рост Алексея 198 сантиметров Он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 112.