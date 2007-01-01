В Калужской области пропала 37-летняя женщина

Последний раз ее видели 7 августа.

В поселке Бабынино почти две недели ищут 37-летнюю Анастасию Петрову. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины 180 сантиметров. Она нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые.

Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь по номеру: 8 800 700 54 52 или 112. Звонок бесплатный.

UPD: Женщину удалось найти.