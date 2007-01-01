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В Калужской области пропала 37-летняя женщина

Последний раз ее видели 7 августа.
Софья Фирсова
12:32 сегодня
0 662
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В поселке Бабынино почти две недели ищут 37-летнюю Анастасию Петрову. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины 180 сантиметров. Она нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые.

Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь по номеру: 8 800 700 54 52 или 112. Звонок бесплатный.

UPD: Женщину удалось найти.

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Bungee

Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

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