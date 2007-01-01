В Калужской области пропал 74-летний мужчина

Последний раз его видели 18 августа.

74-летний Михаил Астреин пропал в деревне Дроздово Жуковского района Калужской области. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост мужчины 175 сантиметров. Он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Михаил был одет в серую кофту, черную футболку, черные спортивные брюки и черные калоши.

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