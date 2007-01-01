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В Калужской области пропал 74-летний мужчина

Последний раз его видели 18 августа.
Софья Фирсова
09:56 сегодня
0 259
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74-летний Михаил Астреин пропал в деревне Дроздово Жуковского района Калужской области. Об этом информирует поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост мужчины 175 сантиметров. Он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Михаил был одет в серую кофту, черную футболку, черные спортивные брюки и черные калоши.

Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите по телефону: 8 800 700 54 52 или 112. Звонок бесплатный.

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