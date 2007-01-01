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Общество

Губернатор вручил калужанам медали «За мужество и самоотверженность"

Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, наград удостоились 12 человек.
Михаил Тырин
09:18 сегодня
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Фото Игоря Малеева
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Медалями отмечены люди, проявившие достойные качества при исполнении воинского и гражданского долга в период СВО. Это и военнослужащие, и сотрудники ФСБ и МЧС, и юристы, которые оказывают правовую помощь участникам СВО и их семьям.  

Губернатор отметил, что вклад в защиту интересов России вносят многие, при этом речь не только о прямом участии в боевых действиях. Многочисленные добровольцы изготавливают средства маскировки, собирают средства на различные потребности войсковых подразделений, доставляют гуманитарные грузы в зону СВО.

- Я хочу сказать всем вам спасибо. За ваше участие, за ваш вклад, за героизм и мужество. Низкий вам поклон. Здоровья и благополучия вам и вашим близким. Поздравляю с заслуженными наградами, — поблагодарил калужан Владислав Шапша.

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