Губернатор вручил калужанам медали «За мужество и самоотверженность"
Медалями отмечены люди, проявившие достойные качества при исполнении воинского и гражданского долга в период СВО. Это и военнослужащие, и сотрудники ФСБ и МЧС, и юристы, которые оказывают правовую помощь участникам СВО и их семьям.
Губернатор отметил, что вклад в защиту интересов России вносят многие, при этом речь не только о прямом участии в боевых действиях. Многочисленные добровольцы изготавливают средства маскировки, собирают средства на различные потребности войсковых подразделений, доставляют гуманитарные грузы в зону СВО.
- Я хочу сказать всем вам спасибо. За ваше участие, за ваш вклад, за героизм и мужество. Низкий вам поклон. Здоровья и благополучия вам и вашим близким. Поздравляю с заслуженными наградами, — поблагодарил калужан Владислав Шапша.
Жители многострадальной трехэтажки на прошлой неделе услышали грохот и визг «болгарок» у себя в подъезде. Выйдя в коридор, изумленные калужане увидели, как несколько мужичков споро срезают батареи отопления и перила в подъезде. Металлические конструкции и тяжелые секции отопления они быстренько грузили в подъехавший грузовичок....