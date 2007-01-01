Доброволец из Калужской области погиб, защищая Курск

Житель села Высокиничи Жуковского района Владислав Важинский погиб 9 августа при проведении контртеррористической операции.

Сегодня, во вторник, 20 августа, состоится прощание с Героем. Отпевание Владислава Важинского пройдет в полдень в храме Александра Невского села Высокиничи.

Владислав отправился в зону СВО добровольцем. Он погиб, защищая территорию России в населенном пункте Октябрьский, Рыльского района, Курской области.

Попрощаться с ним можно будет, как у храма в 12.00, так и в 11:30 у его дома по ул. Ермакова, 1. Похоронят его в 13:00 на местном кладбище.