Калужане смогут полюбоваться на «Осетровую Луну»

В понедельник, 19 августа, в 21:26 на небе можно будет увидеть сочетание суперлуния и «Голубой луны». Это редкое астрономическое явление называют «Осетровая Луна».

Индейские племена верили, что в этот период лучше всего ловить осетров.

В эту ночь луна будет казаться на 30% ярче. В следующий раз «Осетровую Луну» может будет увидеть в марте 2037 года.

Если вам удастся сделать снимки этого явления, присылайте их в комментарии!