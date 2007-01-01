Калужане смогут полюбоваться на «Осетровую Луну»
В понедельник, 19 августа, в 21:26 на небе можно будет увидеть сочетание суперлуния и «Голубой луны». Это редкое астрономическое явление называют «Осетровая Луна».
Индейские племена верили, что в этот период лучше всего ловить осетров.
В эту ночь луна будет казаться на 30% ярче. В следующий раз «Осетровую Луну» может будет увидеть в марте 2037 года.
Если вам удастся сделать снимки этого явления, присылайте их в комментарии!
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....