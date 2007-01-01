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Калужане смогут полюбоваться на «Осетровую Луну»

Софья Фирсова
16:47 сегодня
0 451
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В понедельник, 19 августа, в 21:26 на небе можно будет увидеть сочетание суперлуния и «Голубой луны». Это редкое астрономическое явление называют «Осетровая Луна».

Индейские племена верили, что в этот период лучше всего ловить осетров.

В эту ночь луна будет казаться на 30% ярче. В следующий раз «Осетровую Луну» может будет увидеть в марте 2037 года.

Если вам удастся сделать снимки этого явления, присылайте их в комментарии!

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Лента комментариев
mrTJohn

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кремлебот уходи!

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maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

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mrTJohn

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Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

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