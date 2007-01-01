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Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной

Сергей ПЕТРОВ
14:57 сегодня
2 658
Читайте KP40.RU:

О возможности для ветеранов СВО оформить парковочное разрешение для бесплатного пользования городскими платными парковками в городе в понедельник, 19 августа, сообщили в горуправе Калуги.

Для получения этого права необходимо подать заявление о включении в реестр парковочных разрешений. Сделать это можно на Портале госуслуг по ссылке: Госуслуги. Для оформления разрешения понадобятся: аккаунт на госуслугах, удостоверение ветерана боевых действий, свидетельство о регистрации транспортного средства, сведения, подтверждающие участие заявителя в СВО.

В числе последних может быть справка из воинской части, выписка из приказа по личному составу, выписка из приказа по строевой части, справка о мобилизации либо иные документы.

Также можно подать заявление и лично по адресу: ул. Кирова, д. 39, пом. 91, каб. 21. В этом случае, помимо перечисленных документов, надо взять с собой паспорт или военник, а также СНИЛС.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
mrTJohn

Батареи и перила в помощь Донбасу ушли, очевидно.

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В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
15:50 сегодня
1 2344
mrTJohn

А что им мало платят? 😮 А на рекламках пишут цифры достойные, чтоб оплатить парковку.

...
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Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной
15:43 сегодня
2 653
Александр KU

кремлебот уходи!

...
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Kapustochka

Кого ещё содержать?

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2 653
mrTJohn

Развитие торговли было бы затруднительно без помощи со стороны правительства Калужской области.

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ecilop

им не нужна безопасность и логика

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maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

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11:41 сегодня
1 1782
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

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mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

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08:31 сегодня
10 12078
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
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