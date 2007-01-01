Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной

О возможности для ветеранов СВО оформить парковочное разрешение для бесплатного пользования городскими платными парковками в городе в понедельник, 19 августа, сообщили в горуправе Калуги.

Для получения этого права необходимо подать заявление о включении в реестр парковочных разрешений. Сделать это можно на Портале госуслуг по ссылке: Госуслуги. Для оформления разрешения понадобятся: аккаунт на госуслугах, удостоверение ветерана боевых действий, свидетельство о регистрации транспортного средства, сведения, подтверждающие участие заявителя в СВО.

В числе последних может быть справка из воинской части, выписка из приказа по личному составу, выписка из приказа по строевой части, справка о мобилизации либо иные документы.

Также можно подать заявление и лично по адресу: ул. Кирова, д. 39, пом. 91, каб. 21. В этом случае, помимо перечисленных документов, надо взять с собой паспорт или военник, а также СНИЛС.