Дорожные камеры зафиксировали за неделю 72 565 нарушений
Статистика за период с 9 по 15 августа.
Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 51 961 раз.
10 515 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.
8 436 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.
1152 человека выехали на встречную полосу.
176 раз водители парковались в запрещенном месте.
196 человек попали на камеру во время движения по обочине.
129 раз калужане не пропустили пешеходов.
Лента комментариев
maks17
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Афиша