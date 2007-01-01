+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Дорожные камеры зафиксировали за неделю 72 565 нарушений
Новость дня Общество

Дорожные камеры зафиксировали за неделю 72 565 нарушений

Статистика за период с 9 по 15 августа.
Анастасия Каторгина
14:56 сегодня
0 253
Читайте KP40.RU:

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 51 961 раз.

10 515 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

8 436 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

1152 человека выехали на встречную полосу.

176 раз водители парковались в запрещенном месте.

196 человек попали на камеру во время движения по обочине.

129 раз калужане не пропустили пешеходов.

Новости по тегу
статистика пдд
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Батареи и перила в помощь Донбасу ушли, очевидно.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
15:50 сегодня
1 2344
mrTJohn

А что им мало платят? 😮 А на рекламках пишут цифры достойные, чтоб оплатить парковку.

...
Общество
Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной
15:43 сегодня
2 653
Александр KU

кремлебот уходи!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
15:37 сегодня
10 12078
Kapustochka

Кого ещё содержать?

...
Общество
Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной
15:11 сегодня
2 653
mrTJohn

Развитие торговли было бы затруднительно без помощи со стороны правительства Калужской области.

...
Общество
Рост розничной торговли в Калужской области дал более 10 млрд. рублей налогов в региональный бюджет
14:37 сегодня
1 369
ecilop

им не нужна безопасность и логика

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
14:09 сегодня
2 641
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 1782
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
2 641
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:31 сегодня
10 12078
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:28 сегодня
10 12078
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjFkN2U5SWVhU2VReUUwREdpL1R3R3c9PSIsInZhbHVlIjoiU0V2Zm9NWUt3TlZDend2T0xhWVBUOXRYakpOWHhnUUpBU05hK2xucHZ4TkZoSGhyTllrVTNDZ3ZhWHVhckNFeXdXeE9pUEJ2Q3JHSGgzbnFpWjJzL3F2MmN0OFhyMlZjdlNsQ01ncG5sRlR4alduaVpzeTlmUmZmUWFYWW5NNFZLaERJZGo4TW1oc21OWXZ1UnNjT0ZaS3ozWGJkbWI3T3pCNUdhbFdHTEgyMHRkMGJEZkhWUGtuRFFyWDdVb1VRS1hVVFhuVDZqbnc5UkFHclFmZlF1a21oQ0V3QTRKYnZlSjh5ZWVsQmlRaXJlM2dGY3djanJKQllWTHkyTW9xMCtkbnVMNXhFbmlTZFJiNk1qQUYwYlh0dTQycmc0Qk1vcGw4dVpibnBZYWpXOCtvcHZwejlHWmlMUTNrSEdwL2d2d1JEMjhTeHdhN0taSHVlNVNsMlJLazNKV3Z0WFNUZkpIUUVHRGNNQkN0cHk1amNpYnd5clgxNVVNem0yQzFwcElMYmFVajVkMnVrU1IxdGhwRGhLVGdiRGsxRGJRcEVOK2FrVnVFYUZiZDY1Sm52aEROK1IrZFRzc1lHUkVqQmUyRGtYY3AxN0hoanc3SExUKzVROEt4TVN3S21oZ2NGck9CMXIwRGdqK2FYK0Z1YmZhOWNJd3I0OWV1YTFrbEtCUVFyVnErTHRRYlhqbVFEMEEzWnRVY0QrTkRXaGRjUkkrYWJ0RjVaa2RlaU4rWW5vTVhYME42ZVhRWGZXcVBNK1NXdExzQ1pJWHV4VC8wajNrOXdIVU9Wbk9NV2ZaWXdUUk41amxXWFNYclJSUUcwZTJCQW5RUk5ZRDE2Q3dTTiIsIm1hYyI6ImI0ZWUxNTUyMTg1ZmFkNzI5Yjk4ZGM3YzYyMzhlZjg1MmZkYjI0NzAzODQ2NTQzN2ZiNDUyMjY5N2E3YzE3NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjA5Rng0REF0Y0tXbEZxYXhBV2dVWkE9PSIsInZhbHVlIjoiQmtNK2ptZGpXNzFpbE1lOVFwV2pGa2NyTEN4RVFvMitoNE4wdVNlVWxSTklZc3lXM0hoUmVUNUNNb2ZxME5tdHU0VlpNRFIwL0UzdWZJUnVCVkJUNnNkVzV6TEJ4MGp2VVEvcnpHdXMzUE9qYkRQVEtiWnNlajZyNlREQTlUUmxSdTFGdDUyV3UreEZDalRubVE4RnhpelN4bXc5Z1hQWkgvajcwNE5WcjUzOHNiVmZaZXl0ZDl2Z2xsQzk2MzVTQUp4MEprUHU0UTVLa1dUc0pydUduR0RDelFrUjJYZGxpMHJ6bjJMK2xMbU9TK3F3TC9uaUx5ZUplT1c1VDFiZzhGSnhxZVJqMFE3a0NsTDBqNGhNUmh3cFAyVjVGV0JOeXRjSzB3NlpoSWExZGhGSi9USEJSTDVkTldUSmx4cFhqeGFZd3cxRVM1S0JzOW8raWFKdGN5bWNubUUvWHJIcWNOdWJoUDJFSVY5RDg5UGVhdktXeDB5NkQ4dVdvNklsVGJtQkZzUGhoK0d5TVl0R2pyQzVpZHRib0NXZGxYM1RKS1Mxd1lxK0IxL3RvSGJNdXc3dmFvOWhVb3RGT3gxMyIsIm1hYyI6IjdjNGQ4NGRjOTRkMjlkNDMxMTQ4NDQ0NDlkNzNmNzU0NTIwYjhlY2M4YjNjNDM5ZDQ1ZTY1MzAwZjM4ZDExZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+