Дорожные камеры зафиксировали за неделю 72 565 нарушений

Статистика за период с 9 по 15 августа.

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 51 961 раз.

10 515 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

8 436 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

1152 человека выехали на встречную полосу.

176 раз водители парковались в запрещенном месте.

196 человек попали на камеру во время движения по обочине.

129 раз калужане не пропустили пешеходов.