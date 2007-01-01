ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ВЫИГРАЛА АВТОМОБИЛЬ

По итогам акции «Поехали в лето!», проводимой торговой сетью «Пятёрочка», жительница Калужской области стала обладателем новенького автомобиля.

Екатерине Ковтун, проживающей в Обнинске, торжественно вручили ключи от нового легкового автомобиля в одном из автосалонов Москвы. Победительница поделилась своей историей, рассказав, что на протяжении всей акции торговой сети она регистрировала 8 чеков и именно последний стал выигрышным.

«Ранее я уже выигрывала подарочный сертификат на покупки в «Пятёрочке», поэтому решила попытать удачу и в этот раз, не задумываясь. Когда увидела письмо на почте, то сразу поверила и с нетерпением ждала встречи с новым автомобилем. Планирую и дальше участвовать в акциях, возможно, снова вытяну счастливый билет!», – рассказала Екатерина, обладательница главного приза.

Кроме того, Екатерина поделилась, что уже в ближайшее время планирует воспользоваться новым автомобилем и съездить в гости к родственникам в Рязанскую область.

«Одно удовольствие видеть, как заветные мечты наших гостей становятся реальностью. Мы стараемся как можно чаще проводить подобные акции, ведь они не только позволяют выиграть ценные призы, но и напоминают о том, что чудо может случиться в самый неожиданный момент. Наша цель — чтобы каждый гость смог почувствовать себя удачливым, участвуя в наших розыгрышах. От лица компании поздравляем Екатерину с победой», – комментирует Сергей Кудинов, директор дивизиона торговой сети «Пятёрочка».