Рост розничной торговли в Калужской области дал более 10 млрд. рублей налогов в региональный бюджет
В сфере региональной торговли сегодня работает более 75 тысяч человек. Розница обеспечивает около 10% валового регионального продукта. Эти данные сообщил в понедельник, 19 августа, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.
Развитие торговли было бы затруднительно без помощи со стороны правительства Калужской области.
За последние восемь лет только на помощь в покупке нестационарных торговых объектов предприниматели региона получили 7,5 млн. рублей. В нынешнем году на на приобретение еще 15 объектов область выделила более 3 млн. рублей.
На прошедшем в понедельник заседании правительства, где обсуждался вопрос развития розничной торговли, глава региона особо отметил помощь бизнеса пострадавшим от агрессии Киева жителям Курской области.
- Спасибо, что обратили внимание на помощь участникам специальной военной операции. Действительно, это очень важная работа. За это наши слова благодарности всем, кто участвует в ней, - сказал губернатор Владислав Шапша.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....