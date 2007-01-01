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Новость дня Общество

Рост розничной торговли в Калужской области дал более 10 млрд. рублей налогов в региональный бюджет

За январь – июнь 2024 года в Калужской области зафиксировано увеличение розничной торговли на 103%.
Владимир Андреев
11:52 сегодня
0 190
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В сфере региональной торговли сегодня работает более 75 тысяч человек. Розница обеспечивает около 10% валового регионального продукта. Эти данные сообщил в понедельник, 19 августа, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.

Развитие торговли было бы затруднительно без помощи со стороны правительства Калужской области.

За последние восемь лет только на помощь в покупке нестационарных торговых объектов предприниматели региона получили 7,5 млн. рублей. В нынешнем году на на приобретение еще 15 объектов область выделила более 3 млн. рублей.

На прошедшем в понедельник заседании правительства, где обсуждался вопрос развития розничной торговли, глава региона особо отметил помощь бизнеса пострадавшим от агрессии Киева жителям Курской области.

- Спасибо, что обратили внимание на помощь участникам специальной военной операции. Действительно, это очень важная работа. За это наши слова благодарности всем, кто участвует в ней, - сказал губернатор Владислав Шапша.

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Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

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Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
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08:28 сегодня
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alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

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Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

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В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

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1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

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В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда
23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

...
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Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области
22:17 18.08
1 1202
VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

...
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Калужский крестьянин-поэт написал знаменитые песни, которые любили петь на застольях
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