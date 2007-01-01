Рост розничной торговли в Калужской области дал более 10 млрд. рублей налогов в региональный бюджет

За январь – июнь 2024 года в Калужской области зафиксировано увеличение розничной торговли на 103%.

В сфере региональной торговли сегодня работает более 75 тысяч человек. Розница обеспечивает около 10% валового регионального продукта. Эти данные сообщил в понедельник, 19 августа, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.

Развитие торговли было бы затруднительно без помощи со стороны правительства Калужской области.

За последние восемь лет только на помощь в покупке нестационарных торговых объектов предприниматели региона получили 7,5 млн. рублей. В нынешнем году на на приобретение еще 15 объектов область выделила более 3 млн. рублей.

На прошедшем в понедельник заседании правительства, где обсуждался вопрос развития розничной торговли, глава региона особо отметил помощь бизнеса пострадавшим от агрессии Киева жителям Курской области.

- Спасибо, что обратили внимание на помощь участникам специальной военной операции. Действительно, это очень важная работа. За это наши слова благодарности всем, кто участвует в ней, - сказал губернатор Владислав Шапша.