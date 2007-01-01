Загрузка калужского международного аэропорта увеличилась в два раза
Речь идет о маршрутах в Казань, Екатеринбург и Калининград.
В понедельник, 19 августа, министр транспорта Калужской области сообщил, что загрузка воздушных судов в Казань возросла в два раза, а в Екатеринбург и Калининград — в три раза.
- Кроме того, загрузка ранее зарекомендовавших себя направлений в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи, Ереван и Минск остается по-прежнему на высоком уровне, - добавил Александр Шпиренко.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....