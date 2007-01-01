Загрузка калужского международного аэропорта увеличилась в два раза

По мнению регионального минтранса, это связано с открытием трех новых направлений.

Речь идет о маршрутах в Казань, Екатеринбург и Калининград.

В понедельник, 19 августа, министр транспорта Калужской области сообщил, что загрузка воздушных судов в Казань возросла в два раза, а в Екатеринбург и Калининград — в три раза.

- Кроме того, загрузка ранее зарекомендовавших себя направлений в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи, Ереван и Минск остается по-прежнему на высоком уровне, - добавил Александр Шпиренко.