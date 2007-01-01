Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП

РИА Новости в понедельник, 19 августа, опубликовал рейтинг дорожно-транспортных происшествий за первое полугодие 2024 года.

В списке Калужская область на 72 месте. В регионе на 100 тысяч единиц транспорта произошло 127,1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

По сравнению с первым полугодием 2023 года, количество ДТП на дорогах области увеличилось на 1,3%.

Число пострадавших на 100 тысяч населения составило 62 человека.

В визуальной инфографике, опубликованной РИО Новости, Калужская область находится в тёмной зоне.

Меньше всего аварий с пострадавшими в январе – июне 2024 года случилось в Чеченской Республике, а самая высокая аварийность зафиксирована за тот же период в Республике Тыве.