Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
В списке Калужская область на 72 месте. В регионе на 100 тысяч единиц транспорта произошло 127,1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
По сравнению с первым полугодием 2023 года, количество ДТП на дорогах области увеличилось на 1,3%.
Число пострадавших на 100 тысяч населения составило 62 человека.
В визуальной инфографике, опубликованной РИО Новости, Калужская область находится в тёмной зоне.
Меньше всего аварий с пострадавшими в январе – июне 2024 года случилось в Чеченской Республике, а самая высокая аварийность зафиксирована за тот же период в Республике Тыве.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....