В Бетлице Калужской области построили новую спортивную площадку

Универсальная игровая площадка появилась на территории бетлицкой средней школы.

О завершении строительства в понедельник, 19 августа, сообщили в администрации Куйбышевского района.

На огороженной спортивной площадке в новом учебном году будут проходить уроки физкультуры.

Кроме этого, у местных любителей спорта появится место для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

- Площадка предназначена для физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта на уроках физкультуры и оснащена современным спортивным оборудованием, - отметили в администрации Куйбышевского района Калужской области.