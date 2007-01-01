В Бетлице Калужской области построили новую спортивную площадку
О завершении строительства в понедельник, 19 августа, сообщили в администрации Куйбышевского района.
На огороженной спортивной площадке в новом учебном году будут проходить уроки физкультуры.
Кроме этого, у местных любителей спорта появится место для игры в футбол, волейбол и баскетбол.
- Площадка предназначена для физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта на уроках физкультуры и оснащена современным спортивным оборудованием, - отметили в администрации Куйбышевского района Калужской области.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....