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Общество

В Бетлице Калужской области построили новую спортивную площадку

Универсальная игровая площадка появилась на территории бетлицкой средней школы.
09:28 сегодня
0 238
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О завершении строительства в понедельник, 19 августа, сообщили в администрации Куйбышевского района.

На огороженной спортивной площадке в новом учебном году будут проходить уроки физкультуры.

Кроме этого, у местных любителей спорта появится место для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

- Площадка предназначена для физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта на уроках физкультуры и оснащена современным спортивным оборудованием, - отметили в администрации Куйбышевского района Калужской области.

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Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

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maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

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11:35 сегодня
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mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

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alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

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Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

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Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

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ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

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ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

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ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

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22:17 18.08
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VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

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