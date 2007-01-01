Калужанка Оксана Муравенко осуществила свою мечту

Женщина открыла собственное дело благодаря нацпроекту «Демография».

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Жительница Людиново решила превратить своё увлечение мыловарением в полноценный бизнес и обратилась за поддержкой в Кадровый центр Людиновского и Жиздринского районов. Специалисты провели профориентационное тестирование и помогли ей составить бизнес-план, который Оксана успешно защитила, а затем получила 96 тысяч рублей на развитие.

Помимо этого, женщина прошла обучение по специальности «Графический дизайнер: старт карьеры», освоив техники создания дизайна сувенирной продукции и её упаковки, а также рекламы.

Теперь она активно развивает свое дело, применяя новые знания и стремясь достичь новых высот.