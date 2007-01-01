Калужанка Оксана Муравенко осуществила свою мечту
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.
Жительница Людиново решила превратить своё увлечение мыловарением в полноценный бизнес и обратилась за поддержкой в Кадровый центр Людиновского и Жиздринского районов. Специалисты провели профориентационное тестирование и помогли ей составить бизнес-план, который Оксана успешно защитила, а затем получила 96 тысяч рублей на развитие.
Помимо этого, женщина прошла обучение по специальности «Графический дизайнер: старт карьеры», освоив техники создания дизайна сувенирной продукции и её упаковки, а также рекламы.
Теперь она активно развивает свое дело, применяя новые знания и стремясь достичь новых высот.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......