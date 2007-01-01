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Губернатор рассказал о благородном поступке калужан

Они доставили фрукты детям из Курска.
Анастасия Каторгина
14:17 сегодня
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Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области
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Владислав Шапша отметил, что местные жители активно поддерживают пострадавших от действий ВСУ в приграничье и стремятся улучшить условия пребывания курян в регионе.

На днях депутаты регионального парламента и представители «Единой России» посетили пункт временного размещения в санатории «Воробьево», куда привезли гуманитарный груз и пообщались с жителями. Один из старших гостей обратил внимание на детей в ПВР и попросил фрукты для них.

Уже в субботу, 17 августа, глава региона сообщил, что коллеги вернулись с витамизирующими подарками: дынями, арбузами, виноградом, яблоками, персиками и мандаринами.

- Пусть дети восстанавливаются после трудностей», - рассказал об отзывчивости калужан Владислав Шапша.

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