Губернатор рассказал о благородном поступке калужан

Они доставили фрукты детям из Курска.

Владислав Шапша отметил, что местные жители активно поддерживают пострадавших от действий ВСУ в приграничье и стремятся улучшить условия пребывания курян в регионе.

На днях депутаты регионального парламента и представители «Единой России» посетили пункт временного размещения в санатории «Воробьево», куда привезли гуманитарный груз и пообщались с жителями. Один из старших гостей обратил внимание на детей в ПВР и попросил фрукты для них.

Уже в субботу, 17 августа, глава региона сообщил, что коллеги вернулись с витамизирующими подарками: дынями, арбузами, виноградом, яблоками, персиками и мандаринами.

- Пусть дети восстанавливаются после трудностей», - рассказал об отзывчивости калужан Владислав Шапша.