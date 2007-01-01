Губернатор рассказал о благородном поступке калужан
Владислав Шапша отметил, что местные жители активно поддерживают пострадавших от действий ВСУ в приграничье и стремятся улучшить условия пребывания курян в регионе.
На днях депутаты регионального парламента и представители «Единой России» посетили пункт временного размещения в санатории «Воробьево», куда привезли гуманитарный груз и пообщались с жителями. Один из старших гостей обратил внимание на детей в ПВР и попросил фрукты для них.
Уже в субботу, 17 августа, глава региона сообщил, что коллеги вернулись с витамизирующими подарками: дынями, арбузами, виноградом, яблоками, персиками и мандаринами.
- Пусть дети восстанавливаются после трудностей», - рассказал об отзывчивости калужан Владислав Шапша.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......