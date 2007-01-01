В Калужской области прошла выставка-ярмарка «Дары земли Малоярославецкой»
- Ежегодно на ней собираются лучшие садоводы, огородники и пчеловоды, чтобы себя показать и других посмотреть, поделиться опытом. Они умеют не только вырастить урожай, но и приготовить из него самые разные соленья и варенья, - рассказал 17 августа глава районной администрации Вячеслав Парфёнов.
На конкурсе также были песни и пляски.
Победители получили грамоты и подарки.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......