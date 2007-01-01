В Калужской области прошла выставка-ярмарка «Дары земли Малоярославецкой»

Мероприятие состоялось у районного Дома культуры.

- Ежегодно на ней собираются лучшие садоводы, огородники и пчеловоды, чтобы себя показать и других посмотреть, поделиться опытом. Они умеют не только вырастить урожай, но и приготовить из него самые разные соленья и варенья, - рассказал 17 августа глава районной администрации Вячеслав Парфёнов.

На конкурсе также были песни и пляски.

Победители получили грамоты и подарки.