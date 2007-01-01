В Калуге третьи сутки нет воды в ряде домов на трех улицах
Местные жители считают, что отключение водоснабжения связано с проблемами запуска насосов на улице Пролетарская.
В пятницу вечером, 16 августа региональный минстрой объяснил причину отключения.
- Водоснабжение прекращено из-за ремонта повысительной станции, работы ведутся, - пояснили в минстрое.
В ведомстве добавили, что подвоз воды проходит по адресу улица Герцена, 3.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...