Капитальный ремонт жилого дома Угрюмовых начали в Калуге
Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин в субботу, 17 августа, сообщил о начале капремонта этого здания.
По его словам, в доме будет обновлена крыша и фасад, а также заменена электропроводка.
Управление по охране памятников культурного наследия Калужской области ещё в апреле сообщило о начале капитального ремонта этого здания.
Повторный капремонт, пусть даже памятника истории и культуры, за один год вряд ли возможен. В любом случае – главное, что работы по ремонту идут.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...