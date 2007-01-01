Капитальный ремонт жилого дома Угрюмовых начали в Калуге

Памятник истории, построенный в начале позапрошлого века приводят в порядок с апреля нынешнего года.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин в субботу, 17 августа, сообщил о начале капремонта этого здания.

По его словам, в доме будет обновлена крыша и фасад, а также заменена электропроводка.

Управление по охране памятников культурного наследия Калужской области ещё в апреле сообщило о начале капитального ремонта этого здания.

Повторный капремонт, пусть даже памятника истории и культуры, за один год вряд ли возможен. В любом случае – главное, что работы по ремонту идут.