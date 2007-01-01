Количество людей, приехавших из Курской области в регион превысило 600 человек

В Калужской области разместили 606 эвакуированных из Курской области жителей.

Об этом в пятницу, 16 августа сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Мы создали региональный оперативный штаб, который работает круглосуточно. У нас полное взаимодействие с коллегами из Курской области, - отметил Владислав Шапша.

Приехавшие из Курской области люди получают не только бытовую помощь, им оказывают и юридические услуги. По словам главы региона, для детей выделяются места в детских садиках, а взрослым предлагают устроиться на работу.

В пятницу, 16 августа, в Курскую область уехал очередной гуманитарный конвой с продуктами, бытовой техникой и предметами первой необходимости.