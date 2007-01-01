Количество людей, приехавших из Курской области в регион превысило 600 человек
Об этом в пятницу, 16 августа сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Мы создали региональный оперативный штаб, который работает круглосуточно. У нас полное взаимодействие с коллегами из Курской области, - отметил Владислав Шапша.
Приехавшие из Курской области люди получают не только бытовую помощь, им оказывают и юридические услуги. По словам главы региона, для детей выделяются места в детских садиках, а взрослым предлагают устроиться на работу.
В пятницу, 16 августа, в Курскую область уехал очередной гуманитарный конвой с продуктами, бытовой техникой и предметами первой необходимости.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...