Калужская и Калининградская области заключили договор о сотрудничестве

Договор о взаимодействии Калуги и Калининграда подписали главы двух регионов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу, 17 августа написал на своей странице в соцсети о нескольких направлениях сотрудничества с Калининградской областью.

В частности, самый западный регион страны сможет воспользоваться созданным в Калуге Центром подготовки кадров для автопрома.

Обсуждались на встрече руководителей двух областей и вопросы обеспечения кадрами в других сферах экономики.

- Федеральный технопарк профобразования в Калуге готовит специалистов под потребности реального сектора экономики, - отметил Владислав Шапша. - До конца года в нем повысят квалификацию более 5000 человек. Договорились использовать его возможности для обучения мастеров производственного обучения из Калининградской области.

В пакете договоренностей также находится и туристическая составляющая. Губернатор Калужской области предложил нарастить взаимный туристический обмен. В частности, этому поможет субсидирование авиарейсов для учащихся школ региона.