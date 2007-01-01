Калужская и Калининградская области заключили договор о сотрудничестве
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу, 17 августа написал на своей странице в соцсети о нескольких направлениях сотрудничества с Калининградской областью.
В частности, самый западный регион страны сможет воспользоваться созданным в Калуге Центром подготовки кадров для автопрома.
Обсуждались на встрече руководителей двух областей и вопросы обеспечения кадрами в других сферах экономики.
- Федеральный технопарк профобразования в Калуге готовит специалистов под потребности реального сектора экономики, - отметил Владислав Шапша. - До конца года в нем повысят квалификацию более 5000 человек. Договорились использовать его возможности для обучения мастеров производственного обучения из Калининградской области.
В пакете договоренностей также находится и туристическая составляющая. Губернатор Калужской области предложил нарастить взаимный туристический обмен. В частности, этому поможет субсидирование авиарейсов для учащихся школ региона.
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...