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Калужская и Калининградская области заключили договор о сотрудничестве

Договор о взаимодействии Калуги и Калининграда подписали главы двух регионов.
Владимир Андреев
09:09 сегодня
0 218
Читайте KP40.RU:

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу, 17 августа написал на своей странице в соцсети о нескольких направлениях сотрудничества с Калининградской областью.

В частности, самый западный регион страны сможет воспользоваться созданным в Калуге Центром подготовки кадров для автопрома.

Обсуждались на встрече руководителей двух областей и вопросы обеспечения кадрами в других сферах экономики.

- Федеральный технопарк профобразования в Калуге готовит специалистов под потребности реального сектора экономики, - отметил Владислав Шапша. - До конца года в нем повысят квалификацию более 5000 человек. Договорились использовать его возможности для обучения мастеров производственного обучения из Калининградской области.

В пакете договоренностей также находится и туристическая составляющая. Губернатор Калужской области предложил нарастить взаимный туристический обмен. В частности, этому поможет субсидирование авиарейсов для учащихся школ региона.

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Лента комментариев
Белый Орёл

А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?

...
Общее
Проезд 35 рублей.
10:42 сегодня
5 9013
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужский электромеханический завод был создан на базе мелких телефонно-телеграфных мастерских "Телемаст" Западного фронта, переброшенных в Калугу из-под Минска 24 августа 1917 года.

...
Общество
17 августа в Калуге началась учеба в частной женской гимназии
08:58 сегодня
2 3962
Александр Митюрников

И это правильно. Только "права" надо совсем отбирать.

...
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49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей
01:00 сегодня
1 1265
ajax

И мои комменты, касательно закидонов Софьи, тоже часто не видели свет. Значит, не я один возмущён стилем повествования этого корреспондента...

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
19:09 16.08
14 3084
elisei

Спасибо за повышение кварплаты!А ремонт домов никто не делает,с 59 года дом..Надо ваши особняки забрать,а вас в эти дома на недельку

...
Благоустройство
В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
16:21 16.08
2 4433
Н.Влюбчивый

"В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным."

...
Благоустройство
В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
14:51 16.08
2 4433
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Получился юридический ландшафт.😮

...
Общество
Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра
14:16 16.08
3 1280
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это могло бы исключить назначение Антонову уголовного наказания. Вместо этого ему могли бы назначить принудительное лечение. Он нуждается в этом, он болен эпилепсией и об этом говорят объективные данные.

...
Статьи, аналитика, репортажи
«У него есть тяжелые заболевания, которые ставят под вопрос его вменяемость»: адвокат сбившего 10 человек водителя пытался возобновить судебное следствие
14:14 16.08
1 1296
mrTJohn

Видать коментарии не читают при модерации :-))

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
14:12 16.08
2 1658
Турист

Слово "здание" в вашем сообщении лишнее. Эвакуация равносильно перемещению. В примере, указанном вами, завод = люди + оборудование, а совсем не здания.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:51 16.08
14 3084
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