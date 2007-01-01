Калужская область стала третьей в ЦФО по строительству жилья
Всего за полгода строителям удалось отдать потребителям 541 тысячу квадратных метров жилья.
- По этому показателю Калужская область находится на 30-м месте в России и в тройке лидеров ЦФО, - сообщили в пятницу, 16 августа, в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Кроме этого, уже завершено благоустройство 41 общественного пространства. Оставшиеся по плану 19 объектов подрядчики обязуются сдать до конца нынешнего года.
Среди полугодовых итогов, министерство отмечает построенные 10 объектов газопровода. Это позволило дать возможность провести голубое топливо в 1143 дома.
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...