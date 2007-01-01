Калужская область стала третьей в ЦФО по строительству жилья

За шесть месяцев 2024 года регион вышел на третье место по количеству сданных в эксплуатацию квадратных метров жилья.

Всего за полгода строителям удалось отдать потребителям 541 тысячу квадратных метров жилья.

- По этому показателю Калужская область находится на 30-м месте в России и в тройке лидеров ЦФО, - сообщили в пятницу, 16 августа, в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Кроме этого, уже завершено благоустройство 41 общественного пространства. Оставшиеся по плану 19 объектов подрядчики обязуются сдать до конца нынешнего года.

Среди полугодовых итогов, министерство отмечает построенные 10 объектов газопровода. Это позволило дать возможность провести голубое топливо в 1143 дома.