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Калужская область стала третьей в ЦФО по строительству жилья

За шесть месяцев 2024 года регион вышел на третье место по количеству сданных в эксплуатацию квадратных метров жилья.
Владимир Андреев
07:59 сегодня
0 274
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Всего за полгода строителям удалось отдать потребителям 541 тысячу квадратных метров жилья.

- По этому показателю Калужская область находится на 30-м месте в России и в тройке лидеров ЦФО, - сообщили в пятницу, 16 августа, в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Кроме этого, уже завершено благоустройство 41 общественного пространства. Оставшиеся по плану 19 объектов подрядчики обязуются сдать до конца нынешнего года.

Среди полугодовых итогов, министерство отмечает построенные 10 объектов газопровода. Это позволило дать возможность провести голубое топливо в 1143 дома.

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Лента комментариев
Белый Орёл

А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?

...
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Проезд 35 рублей.
10:42 сегодня
5 9013
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужский электромеханический завод был создан на базе мелких телефонно-телеграфных мастерских "Телемаст" Западного фронта, переброшенных в Калугу из-под Минска 24 августа 1917 года.

...
Общество
17 августа в Калуге началась учеба в частной женской гимназии
08:58 сегодня
2 3962
Александр Митюрников

И это правильно. Только "права" надо совсем отбирать.

...
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49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей
01:00 сегодня
1 1265
ajax

И мои комменты, касательно закидонов Софьи, тоже часто не видели свет. Значит, не я один возмущён стилем повествования этого корреспондента...

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
19:09 16.08
14 3084
elisei

Спасибо за повышение кварплаты!А ремонт домов никто не делает,с 59 года дом..Надо ваши особняки забрать,а вас в эти дома на недельку

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16:21 16.08
2 4433
Н.Влюбчивый

"В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным."

...
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В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
14:51 16.08
2 4433
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Получился юридический ландшафт.😮

...
Общество
Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра
14:16 16.08
3 1280
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это могло бы исключить назначение Антонову уголовного наказания. Вместо этого ему могли бы назначить принудительное лечение. Он нуждается в этом, он болен эпилепсией и об этом говорят объективные данные.

...
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«У него есть тяжелые заболевания, которые ставят под вопрос его вменяемость»: адвокат сбившего 10 человек водителя пытался возобновить судебное следствие
14:14 16.08
1 1296
mrTJohn

Видать коментарии не читают при модерации :-))

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
14:12 16.08
2 1658
Турист

Слово "здание" в вашем сообщении лишнее. Эвакуация равносильно перемещению. В примере, указанном вами, завод = люди + оборудование, а совсем не здания.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:51 16.08
14 3084
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