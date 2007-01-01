Очередная партия гуманитарной помощи направлена из Калужской области в Курскую

Калужане собрали около 10 тонн груза, сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу, 16 августа

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил неравнодушных калужан у себя в телеграм-канале:

- Спасибо всем землякам, кто не остался в стороне. А помощь идет из всех городов и районов области. Отдельная благодарность – волонтерам, которые помогают собирать и отправлять гуманитарные грузы.

Жители пострадавшей от обстрелов ВСУ области получат воду, продукты питания, средства личной гигиены, бытовую технику, генераторы.

Это уже не первая экспедиция. Больше 40 тонн гуманитарных грузов отправилось в приграничные районы за последнее время.

Беженцы, приехавшие на Калужскую землю, получают вещевую, продуктовую и социальную помощь.