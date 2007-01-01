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Общество

Очередная партия гуманитарной помощи направлена из Калужской области в Курскую

Калужане собрали около 10 тонн груза, сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу, 16 августа
Михаил Тырин
14:10 сегодня
0 78
Фото и видео пресс-службы областного правительства
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Губернатор Владислав Шапша поблагодарил неравнодушных калужан у себя в телеграм-канале:

- Спасибо всем землякам, кто не остался в стороне. А помощь идет из всех городов и районов области. Отдельная благодарность – волонтерам, которые помогают собирать и отправлять гуманитарные грузы. 

Жители пострадавшей от обстрелов ВСУ области получат воду, продукты питания, средства личной гигиены, бытовую технику, генераторы.

Это уже не первая экспедиция. Больше 40 тонн гуманитарных грузов отправилось в приграничные районы за последнее время.

Беженцы, приехавшие на Калужскую землю, получают вещевую, продуктовую и социальную помощь.

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Лента комментариев
mrTJohn

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

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08:52 сегодня
1 477
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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mason

И обязательно платный въезд в город сделать, это архиважно!

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