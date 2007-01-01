Фестиваль «Бумажное сердце» объявил программу 2024 года

Лаборатории уличных перформансов, семейные мастерские, впечатляющие картонные арт-объекты, бумажное карнавал-шествие, флешмоб, лектории, паблик-ток, большой концерт — в этом году в программе «Бумажного сердца» около 20 событий, в основе которых лежит бумага.

Среди создателей и участников активностей —московский художник и продюсер Сергей Корсаков и его проект «Картония», Александра Матохина - основательница бумажного королевства «МatoPaper», арт-художники творческой мастерской «МУМУ», резиденты первого канала - группа «Фрукты» и многие другие. Фестиваль состоится 24 августа на площадке музея-заповедника «Полотняный Завод». Мероприятие организованно Компанией «Объединённые бумажные фабрики» при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области, а также администрации Дзержинского района и парка-отеля «Гончаровъ».

В этом году будет представлена совершено новая концепция Фестиваля, идея которой - переосмыслить роль бумаги в жизни человека и затронуть актуальные вопросы, стоящие сегодня перед отраслью. Поэтому в этот раз организаторы сформулировали тему мероприятия как «БУМАГА: пространство новых возможностей».

На один день территория музея-заповедника «Полотняный Завод» превратится в многогранный бумажный мир, наполненный удивительными историями о бумаге – материале, который служит человеку верой и правдой на протяжении жизни.

Продюсер, перформер, основатель и координатор проекта «Картония» Сергей Корсаков рассказал: «Для Фестиваля «Бумажное сердце» творческая команда «Картонии» готовит масштабное карнавал-шествие. Это грандиозное тематическое событие, которое нельзя пропустить. Бумажная лаборатория «Картонии» развернет свою работу на площадке Фестиваля и станет пространством творческой свободы. Ее участники смогут на себя примерить роль настоящих современных художников. Гости лаборатории одновременно будут играть, импровизировать, решать нестандартные задачи, а в итоге создадут впечатляющее бумажное шествие».

Фестиваль объединит творческих людей из разных уголков нашей страны: артистов, инженеров, художников, продюсеров, режиссеров, а также представителей других профессий. Вместе с гостями мероприятия они будут воплощать как самые невероятные, так и вполне реалистичные идеи. Организаторы мероприятия ставят перед собой цель - представить целлюлозно-бумажную промышленность (ЦБП) в самых разных проявлениях: на фестивале можно будет увидеть одежду, арт-объекты и даже миниатюры архитектурных памятников из бумаги. Вход на мероприятие свободный (0+).

Впервые программа Фестиваля будет поделена на два блока. В развлекательной части будут работать творческие мастерские, а также пройдут лектории, экскурсии, паблик-токи, ди-джей сеты и пр.

Вторым масштабным блоком Фестиваля будет деловая программа, в рамках которой пройдет I научно-методологическая конференция ОБФ на тему «ЦБП: обучение, развитие и укрепление кадрового потенциала». Мероприятие должно стать дискуссионной площадкой, где экспертное отраслевое сообщество, органы государственной и законодательной власти, представители образовательных учреждений из различных регионов страны смогут обсудить актуальные вопросы, а также выработать предложения и инструменты преодоления кадровых вызовов.

Руководитель Компании ОБФ Дмитрий Дулькин отметил: «Научная конференция – это отличная возможность для всех нас задуматься о том, какой вклад мы можем внести в устойчивое развитие бумажной промышленности. В рамках Фестиваля мы сможем услышать экспертное мнение образовательного сообщества, обменяться и озвучить вопросы, которые сегодня стоят перед отраслью. Каждый из нас сталкивается с ними, но именно в открытом диалоге мы можем находить решения, которые помогут не только нашим компаниям, но и всей ЦБП в целом».

Завершением Фестиваля станет массовый запуск бумажных корабликов в виде сердца со свечой внутри, которые в вечернее время будут запущены по реке Суходрев. Эта традиция является красивым завершением Фестиваля и, как правило, собирает много людей. По легенде, наблюдая за запуском корабликов, человек может загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется, потому что Вода и Огонь разбудят Дух Бумаги, который станет трудиться над его исполнением! Впрочем, организаторы обещают, что и здесь зрителей будет ждать сюрприз в виде красочного театрализованного действия – арт-перформанса! Они приглашают всех желающих посетить Фестиваль и обещают незабываемые впечатления и яркие эмоции.