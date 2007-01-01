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Общество

В Калужской области молодежи предлагают возможность личностного и профессионального роста

Как сообщила в пятницу, 16 августа, пресс-служба губернатора и правительства, калужане в возрасте 15-21 года могут стать участниками конкурса «Индекс мечтателя»
Михаил Тырин
14:00 сегодня
0 108
Читайте KP40.RU:

Конкурс включит в себя ряд упражнений на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». При подведении итогов будут приняты во внимание навыки и инициативы участников в направлении мотивации и поддержки окружающих, воля к воплощению мечты.  

200 наиболее результативных молодых людей получат возможность поехать в Мастерскую управления «Сенеж». Там в рамках форума «Путешествие к мечте» состоится финал конкурса.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 15 ноября.

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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

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Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

...
Криминал
В Боровске вора-тунеядца арестовали за отказ работать и скоро отправят в колонию
08:52 сегодня
1 477
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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12 2723
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elisei

Нельзя было сделать вдоль набережной,это велотрек от въезда до понтонного моста..

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16:32 15.08
2 855
Василёк

а что не в администрации президента ?

...
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15:02 15.08
2 889
mason

И обязательно платный въезд в город сделать, это архиважно!

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14:57 15.08
4 1687
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