В Калужской области молодежи предлагают возможность личностного и профессионального роста

Как сообщила в пятницу, 16 августа, пресс-служба губернатора и правительства, калужане в возрасте 15-21 года могут стать участниками конкурса «Индекс мечтателя»

Конкурс включит в себя ряд упражнений на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». При подведении итогов будут приняты во внимание навыки и инициативы участников в направлении мотивации и поддержки окружающих, воля к воплощению мечты.

200 наиболее результативных молодых людей получат возможность поехать в Мастерскую управления «Сенеж». Там в рамках форума «Путешествие к мечте» состоится финал конкурса.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 15 ноября.