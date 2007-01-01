В Калужской области молодежи предлагают возможность личностного и профессионального роста
Конкурс включит в себя ряд упражнений на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». При подведении итогов будут приняты во внимание навыки и инициативы участников в направлении мотивации и поддержки окружающих, воля к воплощению мечты.
200 наиболее результативных молодых людей получат возможность поехать в Мастерскую управления «Сенеж». Там в рамках форума «Путешествие к мечте» состоится финал конкурса.
Зарегистрироваться на конкурс можно до 15 ноября.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....