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Главная Новости Общество За прошедшие полгода количество молодых волонтеров в Калужской области увеличилось на 40 тысяч человек
Общество

За прошедшие полгода количество молодых волонтеров в Калужской области увеличилось на 40 тысяч человек

Всего около 60 тысяч калужан приняли участие в десятках проектов и акций гражданско-патриотического направления, сообщила пресс-служба областного правительства в четверг, 15 августа.
Михаил Тырин
08:52 сегодня
0 109
Фото Кп40.Обнинск
Читайте KP40.RU:

Как подчеркнула начальник управления молодежной политики Калужской области Елена Валуева, большая семья #Молодёжь40 в общей численности населения Калужской области составляет почти целую четверть.

За полгода 140 молодежных мероприятий на межмуниципальном и региональном уровнях. Семь представителей региона участвовали в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». 

При этом все активнее и масштабнее продвигаются меры поддержки молодежи, а также возможности для ее самореализации.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 15.08
7 2590
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 15.08
7 2590
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 15.08
1 1835
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 15.08
7 2590
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 15.08
7 2590
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 15.08
7 2590
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
Происшествия
В Калуге на улице Кирова загорелась машина
06:08 15.08
1 1216
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года

...
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На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
06:00 15.08
6 2652
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам...

...
Общество
Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 15.08
2 1134
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 15.08
7 2590
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