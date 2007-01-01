За прошедшие полгода количество молодых волонтеров в Калужской области увеличилось на 40 тысяч человек

Всего около 60 тысяч калужан приняли участие в десятках проектов и акций гражданско-патриотического направления, сообщила пресс-служба областного правительства в четверг, 15 августа.

Как подчеркнула начальник управления молодежной политики Калужской области Елена Валуева, большая семья #Молодёжь40 в общей численности населения Калужской области составляет почти целую четверть.

За полгода 140 молодежных мероприятий на межмуниципальном и региональном уровнях. Семь представителей региона участвовали в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

При этом все активнее и масштабнее продвигаются меры поддержки молодежи, а также возможности для ее самореализации.