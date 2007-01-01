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Общество

Калужские трудовые династии представили на ВДНХ

Тематическая мультимедийная выставка проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» с четверга, 15 августа
Михаил Тырин
08:17 сегодня
0 170
Фото пресс-службы губернатора и правительства Калужской области
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Как рассказал в своем ТГ-канале Владислав Шапша, экспозиция посвящена поколениям врачей, заводчан, педагогов, представителям других профессий.

Вниманию посетителей представлены документальные свидетельства, фотографии, а также семейные реликвии. В их числе, например, пожарная каска. Она сохранилась в семье Шаговых, где защитой людей от огня занимается уже пятое поколение.

- Медики и ученые, педагоги и инженеры, люди, посвятившие себя служению Отечеству. Все внесли значимый вклад в развитие региона. Гордимся дружными крепкими семьями нашего края, — подчеркнул губернатор.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 15.08
7 2590
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 15.08
7 2590
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
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Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 15.08
1 1835
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 15.08
7 2590
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 15.08
7 2590
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 15.08
7 2590
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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В Калуге на улице Кирова загорелась машина
06:08 15.08
1 1216
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года

...
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На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
06:00 15.08
6 2652
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам...

...
Общество
Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 15.08
2 1134
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 15.08
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