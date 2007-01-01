Калужские трудовые династии представили на ВДНХ

Тематическая мультимедийная выставка проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» с четверга, 15 августа

Как рассказал в своем ТГ-канале Владислав Шапша, экспозиция посвящена поколениям врачей, заводчан, педагогов, представителям других профессий.

Вниманию посетителей представлены документальные свидетельства, фотографии, а также семейные реликвии. В их числе, например, пожарная каска. Она сохранилась в семье Шаговых, где защитой людей от огня занимается уже пятое поколение.

- Медики и ученые, педагоги и инженеры, люди, посвятившие себя служению Отечеству. Все внесли значимый вклад в развитие региона. Гордимся дружными крепкими семьями нашего края, — подчеркнул губернатор.