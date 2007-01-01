В Калужской области отремонтировали дорогу к пионерлагерям

В перемышльском районе завершены работы по реконструкции 1,5 километра автодороги.

Ремонт проводился по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщила в четверг, 15 августа, глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева.

- Речь идет об участке дороги от трассы «Калуга – Козельск» по направлению к пионерлагерям, - уточнила глава администрации.

До конца года в Перемышльском районе необходимо привести в порядок ещё семь участков дорожной сети в рамках нацпроекта.