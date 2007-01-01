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Новость дня Общество

В Калужской области отремонтировали дорогу к пионерлагерям

В перемышльском районе завершены работы по реконструкции 1,5 километра автодороги.
Владимир Андреев
08:01 сегодня
0 250
Глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева.
Читайте KP40.RU:

Ремонт проводился по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщила в четверг, 15 августа, глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева.

- Речь идет об участке дороги от трассы «Калуга – Козельск» по направлению к пионерлагерям, - уточнила глава администрации.

До конца года в Перемышльском районе необходимо привести в порядок ещё семь участков дорожной сети в рамках нацпроекта.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 15.08
7 2590
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 15.08
7 2590
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 15.08
1 1835
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 15.08
7 2590
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 15.08
7 2590
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 15.08
7 2590
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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06:08 15.08
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Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 15.08
2 1134
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 15.08
7 2590
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