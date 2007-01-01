Калужские предприниматели могут получить платежную карту ПСБ в виде стикера
ПСБ реализовал возможность выпуска корпоративных банковских карт в формате платежных стикеров, что дополнило предлагаемые банком платежные средства для малого и среднего бизнеса и расширило их функционал.
Стикеры можно использовать со смартфонами, работающими как на платформе Android, так и на iOS. Они представляют собой полноценную корпоративную карту, с помощью которой представители бизнеса могут не только оплачивать покупки, прикладывая телефон к устройству оплаты, но также снимать и вносить наличные в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. При этом на стикерах отсутствуют реквизиты банковской карты, к которой они привязаны, что делает их использование абсолютно безопасным.
«Теперь наши клиенты-предприниматели, исходя из своих текущих потребностей, могут выбирать, в каком формате им удобнее выпускать корпоративную карту. Это может быть карта на привычном пластике, в цифре или в виде стикера на смартфон. Они также могут иметь все форматы сразу. Платежный стикер со встроенным NFC-чипом, который наклеивается на корпус телефона или его чехол, работает аналогично популярным пей-сервисам, позволяя оплачивать покупки смартфоном бесконтактно, приложив его к терминалу оплаты. Такой формат дает возможность решать задачи оплаты или совершения операций в банкоматах, используя только свой смартфон», - отметила Наталья Кошелева, начальник управления транзакционного бизнеса ПСБ.
Платежные стикеры обладают всеми преимуществами бизнес-карт ПСБ, например, снятие наличных до 50 тыс. рублей и внесение наличных до 1 млн. рублей осуществляется без комиссии, также предоставляется кешбэк за совершенные покупки на выбранные категории и другие.
Получить стикеры можно в любом офисе ПСБ, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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