Калужские предприниматели могут получить платежную карту ПСБ в виде стикера

ПСБ реализовал возможность выпуска корпоративных банковских карт в формате платежных стикеров, что дополнило предлагаемые банком платежные средства для малого и среднего бизнеса и расширило их функционал.

Стикеры можно использовать со смартфонами, работающими как на платформе Android, так и на iOS. Они представляют собой полноценную корпоративную карту, с помощью которой представители бизнеса могут не только оплачивать покупки, прикладывая телефон к устройству оплаты, но также снимать и вносить наличные в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. При этом на стикерах отсутствуют реквизиты банковской карты, к которой они привязаны, что делает их использование абсолютно безопасным.

«Теперь наши клиенты-предприниматели, исходя из своих текущих потребностей, могут выбирать, в каком формате им удобнее выпускать корпоративную карту. Это может быть карта на привычном пластике, в цифре или в виде стикера на смартфон. Они также могут иметь все форматы сразу. Платежный стикер со встроенным NFC-чипом, который наклеивается на корпус телефона или его чехол, работает аналогично популярным пей-сервисам, позволяя оплачивать покупки смартфоном бесконтактно, приложив его к терминалу оплаты. Такой формат дает возможность решать задачи оплаты или совершения операций в банкоматах, используя только свой смартфон», - отметила Наталья Кошелева, начальник управления транзакционного бизнеса ПСБ.

Платежные стикеры обладают всеми преимуществами бизнес-карт ПСБ, например, снятие наличных до 50 тыс. рублей и внесение наличных до 1 млн. рублей осуществляется без комиссии, также предоставляется кешбэк за совершенные покупки на выбранные категории и другие.

Получить стикеры можно в любом офисе ПСБ, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.