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Общество

Лоси попались на фотоловушку в Калужской области

Софья Фирсова
15:19 сегодня
0 255
Андрей Тимашев
Читайте KP40.RU:

На видео трапезничают лосиха и ее любопытные лосята.

- Солонец и его посетители, - подписал свое видео Андрей Тимашев.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

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shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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Бывало и похуже.

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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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