В Калужской области беженцам-курянам оказывают психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото и видео пресс-службы губернатора и правительства Калужской области

Регион принял в пунктах временного размещения уже более 350 человек, из которых 186 – дети

Фото и видео пресс-службы губернатора и правительства Калужской области

Как рассказал в среду, 14 августа, в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, к работе с беженцами привлечены разнопрофильные специалисты. Это сотрудники соцзащиты, МФЦ, калужского отделения социального фонда, центров занятости населения, а также медики и психологи.

Проводится работа по оформлению детей в сады и школы.

Силами волонтерских команд люди, бежавшие от обстрелов ВСУ, обеспечиваются вещами первой необходимости, средствами гигиены, одеждой, игрушками.

«Всей душой мы в месте с нашими братьями из Курской области. Оказываем всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул глава региона.