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Главная Новости Общество В Калужской области беженцам-курянам оказывают психологическую, медицинскую и социальную помощь
Общество

В Калужской области беженцам-курянам оказывают психологическую, медицинскую и социальную помощь

Регион принял в пунктах временного размещения уже более 350 человек, из которых 186 – дети
Михаил Тырин
13:07 сегодня
0 163
Фото и видео пресс-службы губернатора и правительства Калужской области
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Как рассказал в среду, 14 августа, в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, к работе с беженцами привлечены разнопрофильные специалисты. Это сотрудники соцзащиты, МФЦ, калужского отделения социального фонда, центров занятости населения, а также медики и психологи.

Проводится работа по оформлению детей в сады и школы.

Силами волонтерских команд люди, бежавшие от обстрелов ВСУ, обеспечиваются вещами первой необходимости, средствами гигиены, одеждой, игрушками.

«Всей душой мы в месте с нашими братьями из Курской области. Оказываем всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул глава региона.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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11:17 сегодня
7 2070
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 сегодня
7 2070
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
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10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 сегодня
7 2070
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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В Калуге на улице Кирова загорелась машина
06:08 сегодня
1 838
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам...

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Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 сегодня
2 826
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 сегодня
7 2070
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