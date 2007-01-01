В Калужской области беженцам-курянам оказывают психологическую, медицинскую и социальную помощь
Регион принял в пунктах временного размещения уже более 350 человек, из которых 186 – дети
Как рассказал в среду, 14 августа, в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, к работе с беженцами привлечены разнопрофильные специалисты. Это сотрудники соцзащиты, МФЦ, калужского отделения социального фонда, центров занятости населения, а также медики и психологи.
Проводится работа по оформлению детей в сады и школы.
Силами волонтерских команд люди, бежавшие от обстрелов ВСУ, обеспечиваются вещами первой необходимости, средствами гигиены, одеждой, игрушками.
«Всей душой мы в месте с нашими братьями из Курской области. Оказываем всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул глава региона.
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