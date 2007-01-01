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Общество

Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра

Софья Фирсова
13:05 сегодня
0 159
Министерство труда и социальной защиты Калужской области
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Жительница Тарусы Анна Куликова переквалифицировалась из юриста в ландшафтного дизайнера. Освоить новое направление ей помогли в кадровом центре. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Анна рассказала, что решила стать юристом в юности, но ей всегда хотелось реализовать себя в творчестве. Она обратилась за помощью в филиал Кадрового центра Калужской области Тарусского и Ферзиковского районов.

Для женщины создали индивидуальный план. В мае этого года она начала проходить дистанционное обучение в рамках нацпроекта «Демография». В июле она получила документ о профессиональной переподготовке.

- Теперь это не просто увлечение и опыт оформления придомовых территорий, а подтверждённое профильное образование, — отметила Анна. — Благодаря национальному проекту осуществилась моя мечта.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

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Бывало и похуже.

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RudeBoy

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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