Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра

Жительница Тарусы Анна Куликова переквалифицировалась из юриста в ландшафтного дизайнера. Освоить новое направление ей помогли в кадровом центре. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Анна рассказала, что решила стать юристом в юности, но ей всегда хотелось реализовать себя в творчестве. Она обратилась за помощью в филиал Кадрового центра Калужской области Тарусского и Ферзиковского районов.

Для женщины создали индивидуальный план. В мае этого года она начала проходить дистанционное обучение в рамках нацпроекта «Демография». В июле она получила документ о профессиональной переподготовке.

- Теперь это не просто увлечение и опыт оформления придомовых территорий, а подтверждённое профильное образование, — отметила Анна. — Благодаря национальному проекту осуществилась моя мечта.