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Общество

Стабильный сигнал: Tele2 улучшила связь на территории крупного арт-парка Калужской области

12:29 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Tele2, российский оператор мобильной связи, развернул дополнительное покрытие с расширенной емкостью сети на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. Это позволит абонентам пользоваться стабильным интернетом и совершать голосовые вызовы, даже когда будет повышенная нагрузка на сеть.

Крупный арт-парк Европы «Никола-Ленивец» – одно из популярных мест для проведения масштабных мероприятий. Например, с 15 августа здесь стартовал ежегодный фестиваль современной музыки Signal. Для посетителей организованы кемпинги, лекции, экскурсии, спортивные развлечения, а также доступна качественная мобильная связь оператора.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала Tele2:

«Регулярно в арт-парке проходят различные фестивали, которые посещают несколько тысяч человек. Например, в прошлом году на Signal встретились 18 тысяч любителей электронной музыки. И трафик здесь тоже неизменно растет. По нашим данным, относительно 2023 года он увеличился на 47,4%, а летом – на 42% год к году. Поэтому мы регулярно развиваем сеть на территории “Никола-Ленивец” и были первыми среди операторов, кто установил постоянную базовую станцию. Сегодня стабильный сигнал здесь есть в стандартах 2G, 3G и 4G, а максимальная скорость достигает 130 Мбит/с».

Напомним, арт-парк входит в тревел-гид от Tele2. Это онлайн-сервис, в котором собрано более 500 идей по всей России для интересного отдыха, а также специальные скидки и предложения для абонентов.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

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09:43 сегодня
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shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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