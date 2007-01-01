Стабильный сигнал: Tele2 улучшила связь на территории крупного арт-парка Калужской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, развернул дополнительное покрытие с расширенной емкостью сети на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. Это позволит абонентам пользоваться стабильным интернетом и совершать голосовые вызовы, даже когда будет повышенная нагрузка на сеть.

Крупный арт-парк Европы «Никола-Ленивец» – одно из популярных мест для проведения масштабных мероприятий. Например, с 15 августа здесь стартовал ежегодный фестиваль современной музыки Signal. Для посетителей организованы кемпинги, лекции, экскурсии, спортивные развлечения, а также доступна качественная мобильная связь оператора.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала Tele2:

«Регулярно в арт-парке проходят различные фестивали, которые посещают несколько тысяч человек. Например, в прошлом году на Signal встретились 18 тысяч любителей электронной музыки. И трафик здесь тоже неизменно растет. По нашим данным, относительно 2023 года он увеличился на 47,4%, а летом – на 42% год к году. Поэтому мы регулярно развиваем сеть на территории “Никола-Ленивец” и были первыми среди операторов, кто установил постоянную базовую станцию. Сегодня стабильный сигнал здесь есть в стандартах 2G, 3G и 4G, а максимальная скорость достигает 130 Мбит/с».

Напомним, арт-парк входит в тревел-гид от Tele2. Это онлайн-сервис, в котором собрано более 500 идей по всей России для интересного отдыха, а также специальные скидки и предложения для абонентов.