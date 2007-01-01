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Главная Новости Общество В Калужской области по нацпроекту «Демография» выплаты получили около шести тысяч семей
Общество

В Калужской области по нацпроекту «Демография» выплаты получили около шести тысяч семей

Министерство труда и социальной защиты региона опубликовала данные о выплатах за первые 6 месяцев 2024 года.
Владимир Андреев
08:05 сегодня
0 218
Читайте KP40.RU:

В частности, почти 2800 семей получили деньги при рождении третьего ребенка, а 353 семьи смогли облегчить себе выплаты по ипотечному кредиту благодаря пособию на возмещение затрат по уплате процентов за пользование кредитом, - сообщили в среду, 14 августа, в региональном минтруда.

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калужская область
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Лента комментариев
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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Pro Fun

Интересно, а куда подевались все цыгане???

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Василёк

вполне может быть. а к депутатам - 87.

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ILR

Софья, Вы специально издеваетесь над читателями или такая грамотность?...😡

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shurup

А этого никто не обещал 😀

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