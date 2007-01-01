В Калужской области по нацпроекту «Демография» выплаты получили около шести тысяч семей

Министерство труда и социальной защиты региона опубликовала данные о выплатах за первые 6 месяцев 2024 года.

В частности, почти 2800 семей получили деньги при рождении третьего ребенка, а 353 семьи смогли облегчить себе выплаты по ипотечному кредиту благодаря пособию на возмещение затрат по уплате процентов за пользование кредитом, - сообщили в среду, 14 августа, в региональном минтруда.