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Общество

Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам

Софья Фирсова
16:53 сегодня
0 292
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По данным одной из социологических служб, люди испытывают к электросамокатчикам целый спектр негативных эмоций – от страха до отвращения. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

Более 72% ощущают негативные эмоции при виде человека на электросамокате. Только 8% респондентов не сталкивались с самокатчиками в своем населенном пункте. Чаще всего это жители сел и деревень. Социологи уточнили, что 32% опрошенных чувствуют тревогу и страх, 26% ощущают раздражение и злость, у 14% электросамокаты вызывают отвращение и неприязнь. Чаще всего люди скептически настроены к данному виду транспорта из-за нарушений ПДД. 49% жителей страны негативно относятся к использованию электросамокатов, 64% уверены, что они опасны.

В региональном правительстве напомнили, что губернатор Калужской области Владислав Шапша предпринял меры сразу после того, как электросамокатчики стали сбивать людей. В областном центре установили запрещающие знаки и запретили ездить на самокатах по оживленным улицам. Самокатные компании обязали внести в свои приложение запретные зоны и скоростные режимы.

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Лента комментариев
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Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

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Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить...

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Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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