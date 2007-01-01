Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам

По данным одной из социологических служб, люди испытывают к электросамокатчикам целый спектр негативных эмоций – от страха до отвращения. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

Более 72% ощущают негативные эмоции при виде человека на электросамокате. Только 8% респондентов не сталкивались с самокатчиками в своем населенном пункте. Чаще всего это жители сел и деревень. Социологи уточнили, что 32% опрошенных чувствуют тревогу и страх, 26% ощущают раздражение и злость, у 14% электросамокаты вызывают отвращение и неприязнь. Чаще всего люди скептически настроены к данному виду транспорта из-за нарушений ПДД. 49% жителей страны негативно относятся к использованию электросамокатов, 64% уверены, что они опасны.

В региональном правительстве напомнили, что губернатор Калужской области Владислав Шапша предпринял меры сразу после того, как электросамокатчики стали сбивать людей. В областном центре установили запрещающие знаки и запретили ездить на самокатах по оживленным улицам. Самокатные компании обязали внести в свои приложение запретные зоны и скоростные режимы.