В Tele2 рассказали, где в Калужской области живут самые активные пользователи интернета

Tele2 назвала топ-5 населенных пунктов, жители которых стали самыми активными в сети. Для этого оператор проанализировал использование мобильного трафика в 73 деревнях и селах, где впервые появилась голосовая связь и мобильный интернет в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

По данным Tele2, в области активность абонентов традиционно выше, чем в городе. Однако настоящими рекордсменами по объемам трафика среди населенных пунктов, где велось развитие сети с начала запуска программы УЦН 2.0, стали деревни Никольское и Хотисино. Здесь пользователи ежемесячно скачивают в среднем 8,4 Тб интернета. Чуть меньше качают в деревнях Камельгино и Рудня – 8 и 7,5 Тб соответственно. Завершает пятерку лидеров деревня Барсуки – местные жители потребляют 6,9 Тб. А всего жители таких деревень и вовсе скачали 5500 терабайт данных. Причем чаще всего интернет им нужен для чтения новостей, прослушивания музыки, проверки электронной почты и записи на прием к врачу.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала Tele2:

«Сегодня доступ в интернет – это не просто удобство, а необходимость. Он позволяет нам оставаться на связи с миром и пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Благодаря проекту УЦН такие же возможности есть у калужан даже в самых удаленных населенных пунктах. Более половины жителей, впервые получивших связь, выходят в сеть по несколько раз в день. И они могут свободно пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде, не тратя время на поездки в город для решения своего вопроса».

Услуги мобильной связи в небольших населенных пунктах становятся доступны благодаря программе по устранению цифрового неравенства, которую реализуют Минцифры России с «Ростелекомом». А Tele2 принимает в ней участие в качестве центра компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям. В результате с 2021 года голосовая связь и 4G стали доступны в 73 калужских деревнях и селах.

Андрей Проскурнин, заместитель министра цифрового развития Калужской области: «Проект по устранению цифрового неравенства успешно реализуется на территории нашего региона. Стоит отметить, что работы выполняются без привлечения средств областного бюджета. Уже 12 тысяч человек в рамках проекта по УЦН 2.0 пользуются услугами мобильной связи. Компания Tele2 ответственно подходит к процессу. Специалисты выполняют работы качественно и строго в установленные сроки, при этом находятся всегда в диалоге с представителями местной власти и терпеливо дают разъяснения населению по всем возникающим вопросам. Это очень важный момент».

Алексей Орлов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сейчас реализуется второй этап программы устранения цифрового неравенства, УЦН 2.0. Он стартовал в 2021 году, и за это время связь появилась в малых населенных пунктах региона, где совокупно проживают более 17 тысяч человек. Одним из примеров реализации программы стала деревня Хотисино в Перемышльском районе. Здесь проживает более 300 человек. Прошлой осенью на вышку сотовой связи было установлено оборудование, позволяющее сельчанам подключиться к интернету и качественной сотовой связи. А сегодня населенный пункт – один из лидеров рейтинга пользовательской активности. В текущем году строительство базовых станций продолжится. Связь появится в девяти населенных пунктах региона с населением от 100 до 500 человек: в селах Бутчино, Дуброво, Кудрявец, Овсорок и деревнях Акимовка, Глазково, Нехочи, Плюсково и Савино».

Совместная работа компаний продлится до 2030 года, благодаря чему мобильная связь придет в 24 тысячи небольших поселений по всей России. Таким образом, жители могут быть уверены – базовые станции появятся именно там, где нужно людям. Планы развития в рамках программы УЦН 2.0 ежегодно составляют на основе данных народного голосования на Госуслугах. В этом году голосование стартовало 5 августа и продлится до 17 ноября.