Медицинская терминология. ВИЧ-информ
Уважаемые читатели! Кто из вас не сталкивался с ситуацией, когда врач объясняет что-то по заболеванию, при этом употребляет множество медицинских терминов, что еще больше может запутать человека, не связанного медициной…
Давайте разбираться вместе.
- ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
- Иммунодефицит — снижение сопротивляемости организма к болезням, ослабление иммунитета (совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с болезнетворными факторами. Это невосприимчивость к заболеванию: иммунитет реализуется через иммунную систему организма).
- Иммунная система (защитная) — обеспечивает защиту организма от чужеродных агентов.
- ВИЧ‑инфекция — инфекционное заболевание, вызывается вирусом иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему организма. Заболевание протекает в несколько стадий (периодов).
- СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита (последняя стадия ВИЧ‑инфекции), характеризуется развитием в организме человека оппортунистических болезней ввиду снижения сопротивляемости организма инфекциям (выраженного поражения иммунной системы).
- Оппортунистические болезни — заболевания, вызываемые микробами, с которыми здоровая иммунная система легко справляется. Развиваются на поздней стадии ВИЧ‑инфекции (в стадии СПИДа), когда иммунная система пациента уже ослаблена.
- Антиретровирусная терапия (АРТ) — современные лекарственные препараты для лечения ВИЧ‑инфекции, препятствуют размножению вируса в организме, снижая тем самым общее количество вируса в крови и сохраняя иммунную систему человека, что сдерживает прогрессирование болезни и улучшает качество жизни пациентов, предотвращает передачу ВИЧ от матери к ребенку внутриутробно, снижает риск заражения других людей.
- Положительный ВИЧ‑статус — есть вирус иммунодефицита в организме (человек болен ВИЧ‑инфекцией).
- Отрицательный ВИЧ‑статус — вируса иммунодефицита в организме нет (человек не болен ВИЧ‑инфекцией).
- Тест на антитела к ВИЧ — анализ крови на ВИЧ‑инфекцию, позволяет определить, есть ВИЧ‑инфекция в организме или нет.
- Инкубационный период (латентный) — интервал времени между моментом заражения ВИЧ до ответа организма на внедрение вируса (появление первых признаков заболевания или антител к ВИЧ), при ВИЧ‑инфекции длится в среднем от 3 недель до 6 месяцев.
- Вирусная нагрузка — количество вируса в крови. Определение вирусной нагрузки позволяет судить о стадии заболевания, его тяжести и эффективности лечения.
- Факторы риска заражения ВИЧ — жизненные ситуации или действия человека, которые могут привести к заражению ВИЧ‑инфекцией (употребление наркотиков любым способом, половые контакты без презерватива, беспорядочные половые связи, переливание крови или трансплантация органов, инвазивные (проникающие внутрь организма) медицинские и косметологические вмешательства).
- Бытовой контакт — происходящий в быту (прикосновение, рукопожатие, пользование общей посудой, санузлом, душем, постельным бельем; дверные ручки, монеты, поручни и др.). ВИЧ НЕ передается бытовым путем.
- Незащищенные половые контакты — любые половые контакты без презерватива (высокий риск заражения ВИЧ).
Вооружайтесь знаниями и будьте здоровы!
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Лента комментариев
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Даже удивительно, совершенно свободно, да ещё в городе, "ходят кони"....
Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы......
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Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить......
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