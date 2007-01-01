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Медицинская терминология. ВИЧ-информ

Уважаемые читатели! Кто из вас не сталкивался с ситуацией, когда врач объясняет что-то по заболеванию, при этом употребляет множество медицинских терминов, что еще больше может запутать человека, не связанного медициной…

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