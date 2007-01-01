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Медицинская терминология. ВИЧ-информ

Уважаемые читатели! Кто из вас не сталкивался с ситуацией, когда врач объясняет что-то по заболеванию, при этом употребляет множество медицинских терминов, что еще больше может запутать человека, не связанного медициной…
14:42 сегодня
0 184
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Давайте разбираться вместе.

  • ВИЧ — ​вирус иммунодефицита человека.
  • Иммунодефицит — ​снижение сопротивляемости организма к болезням, ослабление иммунитета (совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с болезнетворными факторами. Это ​невосприимчивость к заболеванию: иммунитет реализуется через иммунную систему организма).
  • Иммунная система (защитная) — ​обеспечивает защиту организма от чужеродных агентов.
  • ВИЧ‑инфекция — ​инфекционное заболевание, вызывается вирусом иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему организма. Заболевание протекает в несколько стадий (периодов).
  • СПИД — ​синдром приобретенного иммунодефицита (последняя стадия ВИЧ‑инфекции), характеризуется развитием в организме человека оппортунистических болезней ввиду снижения сопротивляемости организма инфекциям (выраженного поражения иммунной системы).
  • Оппортунистические болезни — ​ заболевания, вызываемые микробами, с которыми здоровая иммунная система легко справляется. Развиваются на поздней стадии  ВИЧ‑инфекции (в стадии СПИДа), когда иммунная система пациента уже ослаблена.
  • Антиретровирусная терапия (АРТ) — ​современные лекарственные препараты для лечения ВИЧ‑инфекции, препятствуют размножению вируса в организме, снижая тем самым общее количество вируса в крови и сохраняя иммунную систему человека, что сдерживает прогрессирование болезни и улучшает качество жизни пациентов, предотвращает передачу ВИЧ от матери к ребенку внутриутробно, снижает риск заражения других людей.
  • Положительный ВИЧ‑статус — ​есть вирус иммунодефицита в организме (человек болен ВИЧ‑инфекцией).
  • Отрицательный ВИЧ‑статус — ​вируса иммунодефицита в организме нет (человек не болен ВИЧ‑инфекцией).
  • Тест на антитела к ВИЧ — анализ крови на ВИЧ‑инфекцию, позволяет определить, есть ВИЧ‑инфекция в организме или нет.
  • Инкубационный период (латентный) — ​интервал времени между моментом заражения ВИЧ до ответа организма на внедрение вируса (появление первых признаков заболевания или антител к ВИЧ), при ВИЧ‑инфекции длится в среднем от 3 недель до 6 месяцев.
  • Вирусная нагрузка — ​количество вируса в крови. Определение вирусной нагрузки позволяет судить о стадии заболевания, его тяжести и эффективности лечения.
  • Факторы риска заражения ВИЧ — ​жизненные ситуации или действия человека, которые могут привести к заражению ВИЧ‑инфекцией (употребление наркотиков любым способом, половые контакты без презерватива, беспорядочные половые связи, переливание крови или трансплантация органов, инвазивные (проникающие внутрь организма) медицинские и косметологические вмешательства).
  • Бытовой контакт — ​происходящий в быту (прикосновение, рукопожатие, пользование общей посудой, санузлом, душем, постельным бельем; дверные ручки, монеты, поручни и др.). ВИЧ НЕ передается бытовым путем.
  • Незащищенные половые контакты — ​любые половые контакты без презерватива (высокий риск заражения ВИЧ).

Вооружайтесь знаниями и будьте здоровы!

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