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Общество

Калужская область занимает 10 место в рейтинге догазификации по ЦФО

Софья Фирсова
11:42 сегодня
0 291
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За последний месяц наш регион занял десятую строчку в рейтинге по реализации программы догазификации в ЦФО. По стране Калужская область занимает 15-е место. Об этом сообщает региональное Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Вячеслав Юрков и генеральный директор АО АО «Газпром газораспределение Калуга» Виталий Ковалев разработали мероприятия по сокращению просроченной дебиторской задолженности за природный газ теплоснабжающих организаций Калужской области и обсудили темпы догазификации.

За июль поступило 1007 заявок на догазификацию от жителей Калужской области. За месяц было выполнено 439 заявок.

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Лента комментариев
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ajax

Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы...

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Александр KU

Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

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Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить...

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Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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