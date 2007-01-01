Калужская область занимает 10 место в рейтинге догазификации по ЦФО

За последний месяц наш регион занял десятую строчку в рейтинге по реализации программы догазификации в ЦФО. По стране Калужская область занимает 15-е место. Об этом сообщает региональное Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Вячеслав Юрков и генеральный директор АО АО «Газпром газораспределение Калуга» Виталий Ковалев разработали мероприятия по сокращению просроченной дебиторской задолженности за природный газ теплоснабжающих организаций Калужской области и обсудили темпы догазификации.

За июль поступило 1007 заявок на догазификацию от жителей Калужской области. За месяц было выполнено 439 заявок.