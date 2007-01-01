В Калуге технологии фантастики делают реальностью

Калуга укрепляется в качестве одной из главных площадок внедрения цифровых разработок в самых различных сферах экономики и жизни.

В августе в Калуге прошел V всероссийский форум «Цифровая эволюция». Он собрал уже более тысячи участников из многих регионов страны.

Темы обсуждений на площадках форума, в большинстве своем, касались понятных и привычных вопросов, с которыми сталкиваются сегодня абсолютно все жители страны.

Нынешний юбилейный форум подтвердил лидерство Калужской области в области внедрения современных цифровых технологий.

Мы пошли другим путем

Долгие десятилетия безусловными лидерами в области развития IT-технологий было принято считать США и ряд стран Запада. С одной стороны, кажется, что догнать их сегодня нам очень сложно. С другой стороны, в подавляющем большинстве случаев это и не нужно. Дело в том, что основной вектор их цифровых разработок – это увеличение прибыли крупнейших корпораций.

Именно на оптимизацию работы бизнеса, увеличения его монетизации рассчитаны все иностранные глобальные цифровые площадки. Люди, с их проблемами и трудностями, там практически не учитывались и не учитываются.

Удивительно, но именно IT-сфера стала олицетворением национальной идеи, в которой у России «свой, особенный путь». Главная отличительная особенность подавляющих цифровых решений, которые предлагаются и внедряются сегодня в стране, касаются повышения комфортности обычных людей.

Безусловно, IT-разработки ведутся в области обороны, государственного строительства и укрепления стратегического развития государства. Эти темы тоже обсуждались на прошедшем в Калуге форуме. Однако, простому человеку все же ближе то, с чем он сталкивается каждый день. И это – пожалуй та самая отличительная черта российской цифровой политики. Именно в этом ключе её уже пять лет строят на калужской земле.

Новое становится понятным

В августе 2024 года главной темой форума становятся цифровые платформы и услуги. Именно то, над чем посмеивались раньше скептики.

Калужская область изучает опыт и практику работы с платформой Гостех, которая является единым окном входа для федеральных и региональных властей для получения готовых информационных систем и цифровых сервисов под конкретные жизненные ситуации и задачи.

Калуга стала пилотным регионом по внедрению в школах электронных дневников, а сегодня уже речь идет и об электронных учебниках. Руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев, во время проведения форума неоднократно ставил Калужскую область в пример остальным регионам России.

В дни форума проходила Межрегиональная IT-смена, в ней приняли участие более 200 молодых людей из Калужской области, а также Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ЛНР, ДНР. Кстати, в рамках «Цифровой эволюции» такая смена проводится уже в третий раз.

- Очень успешный опыт Калужской области, хороший формат, - заявил Максут ШАДАЕВ. - Он будет тиражироваться по всей России.

Губернатор региона Владислав Шапша держит проведение форума и всю работу в части цифрового развития области на особом контроле, понимая всю важность для будущего этой сферы. Еще в 2021 году он возродил проект, выведя его на федеральный уровень.

- У IT-отрасли огромное будущее, - отметил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - В этом году на 20% больше школьников выбрали информатику для сдачи ЕГЭ. Такие проекты как IT-смена помогают пробудить интерес школьников к «цифре». IT-специальности востребованы. В том числе в нашей «Бауманке».

«Цифра» сегодня везде. Взять, например, технопарк рабочих профессий. Понятно, БПЛА, робототехника - тут IT-технологии ключевые. Но даже в таких, казалось бы, консервативных сферах, как сварка или токарное дело сейчас невозможно на высоком уровне осуществлять производственный процесс без цифровых технологий и станков.

От села до ЖКХ

Точки применения цифровых технологий отнюдь не ограничиваются платформой Госуслуги и электронным дневником. IT-разработки внедряются практически во все аспекты сегодняшней жизни.

На форуме обсудили возможности «цифры» в ведении лесного хозяйства. Технологии позволят исключить «человеческий фактор» при самых различных операциях в этой области: «ИИ взяток не берет».

В ходе сессии «Социальная защита» обсуждалось создание и внедрение платформы, направленной на улучшение качества социальных услуг с учётом индивидуальных потребности человека.

- Новая система должна опираться на наличие цифрового профиля гражданина, который будет содержать информацию о его правах и возможностях получения социальных услуг, - заявил на форуме заместитель министра цифрового развития РФ Олег КАЧАНОВ. — Это позволит автоматически определять, на какие социальные выплаты человек может претендовать и какие сведения получать онлайн.

Обсуждались на форуме и решения в области жилищно-коммунального хозяйства. Были предложены разработки программного комплекса тарифного регулирования тепло- и водоснабжения, электросетей, где с помощью платформы взаимодействуют участники отрасли от поставщиков ресурсов до тарифных регуляторов.

Девять направлений обсудили на форуме. И каждое – даёт шанс существенно оптимизировать работу в каждой конкретной области. И то, что все эти разработки представляются и обсуждаются в Калуге позволяет региону первым внедрить ввсе лучшее, что придумали российский разработчики.

Что в итоге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель руководителя Росимущества Роман Шередин заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на полях второго дня форума «Цифровая эволюция». Предметом соглашения стало информационное взаимодействие по вопросам, связанным с управлением, контролем и распоряжением госимуществом.

За два дня форума Калужская область подписала шесть соглашений о сотрудничестве как с федеральными ведомствами, так и с регионами.

Огромный опыт получили и представители регионов, приехавшие в августе в Калугу. К примеру, в Рязанской области очень хотят подтянуть работу на платформе «Госуслуги».

- По пятибалльной шкале уровень удовлетворенности работой сервиса у рязанцев составляет 4,24. Так что работы еще предстоит немало, - рассказал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем НИКИТИН.

Отлично понимают всю важность работы по внедрению «цифры» в регионах и в правительстве России.

- Перед регионами поставлена задача к 2030 году обеспечить условия для предоставления более 100 государственных услуг непосредственно в момент обращения, - заявил министр цифрового развития РФ Максут ШАДАЕВ. - Главное - максимальное сокращение времени и повышение комфортности получения услуг как гражданами, так и бизнесом. А площадка калужского форума - это обмен лучшими практиками, это - новые деловые контакты.