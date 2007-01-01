Отель «Яхонты Таруса» предлагает заработную плату от 100 000 рублей
Приглашаем на работу вахтовым методом в Калужскую область, отель «Яхонты Таруса»
!!! Зарплата в месяц от 100 000 рублей на руки!!!
Бесплатное питание, проживание, компенсация проезда!
Требуются:
- Кухонные рабочие (мойщики посуды)
- Горничные
- Уборщики
- Грузчики
- Подсобные рабочие
- Дежурные мастера
- Электрики
- Сантехники
- Операторы котельной
- Официанты, бармены
- Администраторы
- Механик боулинга
- Воспитатель детской комнаты
МЫ предлагаем:
- официальное трудоустройство и «белую» з\п от 100 000 рублей на руки;
- бесплатное проживание в общежитии отеля и 3-разовое питание;
- компенсацию релокации (3000 руб. в одну сторону);
- предоставление униформы.
График работы: 6/1.
Место работы: Калужская обл., Жуковский район, деревня Грибовка (территория отеля Яхонты Таруса).
Контакт для связи: 8-967-091-40-73.
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Лента комментариев
Афиша
17 мая 2003 года, в Калуге был установлен памятник Голубицкому, который я кстати, нигде не нашёл.
Там по прямой между ними 34 км. Год . Ровно год.
Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.
Если посылаете обращения, то неплохо бы публиковать их здесь - кому отправили, что кто ответил. Если ответа нет, то дальше жалоба в рамках действующего законодательства. Говорят по понедельникам планёрки проводятся Денисовым, почему ему не задать вопрос....
Обслуживать, а не вмещать. Не поместится в этом здании 60 тысяч человек....
Может обслужить 60 тысяч человек, это в день,в месяц или в год, а может обслужит 60 тысяч и развалится. Пишите нормально а не загадками....
откуда столько больных на правом берегу ?...
А на фото потенциальный ученик?...
Всё у нас растёт, зеленеет и колосится. В Телеге строчить легко. Всё равно ответственности никакой....
Спрашиваю без стёба: А не пора ли уже калужан эвакуировать?...