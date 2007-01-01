Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
О ходе работ по строительству поликлиники для взрослых и детей на Правобережье сообщил глава Министерства строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. Он посетил стройплощадку вместе с заместителем губернатора Ольгой Ивановой.
Сейчас идут работы по облицовке фасада и подготовке к чистовой отделке. Вячеслав Лежнин и Ольга Иванова обсудили с подрядчиками ход работы, поставку строительных материалов, которые могут помочь ускорить процесс.
В пресс-службе правительства Калужской области сообщили, что в новом медицинском учреждении получить помощь смогут около 60 тысяч человек.
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