В Калужской области вору запретили охотиться

В понедельник, 12 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении процесса по делу ранее судимого жителя Дзержинского района.

Иск о лишении его права на охоту подала прокуратура района.

Как выяснилось, согласно закону, охотничий билет можно выдавать только людям, у которых нет непогашенной судимости. Если же таковая имеется, этот документ должен быть аннулирован по судебному решению.

Поэтому, когда в феврале этого года мужчина был осужден за три кражи, потерял право на охоту.

Ответчик в зал суда не явился, одна в предварительном судебном заседании иск признал и суд постановил аннулировать охотничий билет и обязал минприроды Калужской области сделать это.

Решение пока не вступило в законную силу.