В Калужской области вору запретили охотиться
В понедельник, 12 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении процесса по делу ранее судимого жителя Дзержинского района.
Иск о лишении его права на охоту подала прокуратура района.
Как выяснилось, согласно закону, охотничий билет можно выдавать только людям, у которых нет непогашенной судимости. Если же таковая имеется, этот документ должен быть аннулирован по судебному решению.
Поэтому, когда в феврале этого года мужчина был осужден за три кражи, потерял право на охоту.
Ответчик в зал суда не явился, одна в предварительном судебном заседании иск признал и суд постановил аннулировать охотничий билет и обязал минприроды Калужской области сделать это.
Решение пока не вступило в законную силу.
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