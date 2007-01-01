Геннадий Новосельцев: «Более 40 тонн гуманитарного груза в течение суток было собрано в Калужской области для жителей Курского приграничья»

В минувшие выходные в Курск из Калужской области пришел большой гуманитарный конвой.

В сборе самого необходимого для пострадавших жителей принимали участие все: волонтеры и представители бизнеса, коллективы предприятий и организаций и просто неравнодушные люди. Поручение было дано губернатором, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Владиславом Шапшой. Совместными усилиями собрано более 40 тонн груза.

Гумпомощь доставлена в областной распределительный центр, из которого адресно направляется пострадавшим жителям. В Курск приехали самые необходимые товары: продукты питания, вода, средства личной гигиены, хозяйственные принадлежности, постельное белье, корма для животных и многое другое. Также привезены генераторы, холодильники, микроволновые печи и прочая техника, крайне важная для обеспечения более комфортных условий временного проживания граждан.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев подчеркнул: «Мы все переживаем за жителей Курской области. Вся страна сегодня встала в единый строй и готова помогать. В нашей области оперативно подключились все: местные предприниматели, волонтёры, общественники, сотни неравнодушных калужан. За что каждому огромное спасибо! Фракция «Единая Россия» регионального парламента не осталась в стороне, наш вклад - оплата транспортных услуг. Работа эта будет продолжена. Своих не бросаем! Это наша общая задача! Вместе мы непобедимы!»

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области продолжается. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4842) 200-165 или по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, офис 117.

В нашу область приехало много людей из курского приграничья, которые были вынуждены покинуть своё жильё. Геннадий Новосельцев поручил депутатам регионального парламента побывать в пунктах их временного размещения, лично поговорить с людьми, в чей дом пришла беда, выяснить первоочередные потребности и запросы. После этого также оперативно будут доставлены необходимые вещи.