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Общество

Приехавшим курянам предложили работу в Калужской области

Софья Фирсова
12:05 сегодня
0 533
Пресс-служба администрации Малоярославецкого района
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Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов рассказал, что для гостей из приграничных районов Курской области есть вакансии по работе. Парфенов встретился с людьми по поручению губернатора Калужской области. Он предложил работу в районе нескольким учителям, пожарному и повару детского сада. К работе по данному направлению подключился Малоярославецкий центр занятости. В санатории Воробьево в скором времени появится сотрудник, который поможет приезжим в оформлении заявлений на выплаты. На данный момент в регионе разместили более 100 жителей Курской области. Тех, кто имеет какие-либо заболевания, поселили в социальных учреждениях.

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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

...
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Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 12.08
1 907
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
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На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 12.08
1 702
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
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13:55 12.08
1 655
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
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1 3074
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

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12 4689
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

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mrTJohn

Как же так то?

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Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1110
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
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00:51 12.08
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mik27

сво

...
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Калужская область встречает людей из Курской области
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2 2281
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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