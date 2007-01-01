Приехавшим курянам предложили работу в Калужской области
Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов рассказал, что для гостей из приграничных районов Курской области есть вакансии по работе. Парфенов встретился с людьми по поручению губернатора Калужской области. Он предложил работу в районе нескольким учителям, пожарному и повару детского сада. К работе по данному направлению подключился Малоярославецкий центр занятости. В санатории Воробьево в скором времени появится сотрудник, который поможет приезжим в оформлении заявлений на выплаты. На данный момент в регионе разместили более 100 жителей Курской области. Тех, кто имеет какие-либо заболевания, поселили в социальных учреждениях.
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....