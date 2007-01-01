Эстетика, экономичность и эффективность в работе

Качественная уборка кормов с минимальными затратами благодаря комбайнам

Среди сельхозпроизводителей в нашей стране особенно славится отечественная техника Ростсельмаш. Неудивительно, кормоуборочные комбайны считаются востребованными, благодаря своим техническим характеристикам.

Почему для самых важных этапов работ предприятия неизменно используют комбайны Ростсельмаш, рассказал профессионал аграрной отрасли.

Комбайн F 1300 для нашей почвы

Владимир КИРИЛЛОВ

Руководитель ООО "Рассвет" Наше хозяйство производит продукцию животноводства и растениеводства - говорит руководитель ООО "Рассвет" Владимир КИРИЛЛОВ. - Хозяйство небольшое. Поголовье крупного рогатого скота - 700 голов, площадь земельных угодий около 1200 гектаров. Потребность в кормах - около 11 тысяч тонн в год. Наш прежний комбайн не справлялся со своей задачей.

Выбирая комбайн F 1300, мы ориентировались на то, чтобы машина была современной, отвечала нашим потребностям, ну и, естественно, была по разумной цене.

У нас основная задача - убрать урожай качественно, в срок и с минимальными затратами, с чем без нареканий справляется зерноуборочный комбайн от Ростсельмаш.

На уборке травы наш F 1300 идет с трехметровым подборщиком в сочетании с косилкой Ростсельмаш, что позволяет нам обходиться без использования граблей. Подчеркну, волок формируется без камней, это крайне важно при нашей почве.

Уборка кукурузы развеяла все возможные сомнения - мощности комбайну хватает с запасом, более того, теперь мы ощущаем нехватку техники на трамбовке силосов.

Современная кабина обеспечивает механизатору полный комфорт в работе. Управление и обзор - все под рукой. Управление основными рабочими процессами, как и их контроль, осуществляется из кабины. Изменить длину резки, проконтролировать заточку ножей и задать дозировку консервантов можно, не вставая с места. Еще комфортно работать с системой дистанционного мониторинга РСМ Агротроник.

Отдельно скажу о сопровождении в обслуживании. Мы уверены, что на наши запросы отреагируют быстро, и решат вопрос оперативно. Дилерский центр всегда на связи.

Считаю, что мы сделали правильный выбор, комбайн Ростсельмаш не подвел. Он экономичен, эффективен, эстетичен, и в то же время доступен по цене.