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Эстетика, экономичность и эффективность в работе

Качественная уборка кормов с минимальными затратами благодаря комбайнам
11:11 сегодня
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Среди сельхозпроизводителей в нашей стране особенно славится отечественная техника Ростсельмаш. Неудивительно, кормоуборочные комбайны считаются востребованными, благодаря своим техническим характеристикам.

Почему для самых важных этапов работ предприятия неизменно используют комбайны Ростсельмаш, рассказал профессионал аграрной отрасли.

Комбайн F 1300 для нашей почвы

Владимир КИРИЛЛОВ Владимир КИРИЛЛОВ
Руководитель ООО "Рассвет"

Наше хозяйство производит продукцию животноводства и растениеводства - говорит руководитель ООО "Рассвет" Владимир КИРИЛЛОВ. - Хозяйство небольшое. Поголовье крупного рогатого скота - 700 голов, площадь земельных угодий около 1200 гектаров. Потребность в кормах - около 11 тысяч тонн в год. Наш прежний комбайн не справлялся со своей задачей.

Выбирая комбайн F 1300, мы ориентировались на то, чтобы машина была современной, отвечала нашим потребностям, ну и, естественно, была по разумной цене.

У нас основная задача - убрать урожай качественно, в срок и с минимальными затратами, с чем без нареканий справляется зерноуборочный комбайн от Ростсельмаш.

На уборке травы наш F 1300 идет с трехметровым подборщиком в сочетании с косилкой Ростсельмаш, что позволяет нам обходиться без использования граблей. Подчеркну, волок формируется без камней, это крайне важно при нашей почве.

Уборка кукурузы развеяла все возможные сомнения - мощности комбайну хватает с запасом, более того, теперь мы ощущаем нехватку техники на трамбовке силосов.

Современная кабина обеспечивает механизатору полный комфорт в работе. Управление и обзор - все под рукой. Управление основными рабочими процессами, как и их контроль, осуществляется из кабины. Изменить длину резки, проконтролировать заточку ножей и задать дозировку консервантов можно, не вставая с места. Еще комфортно работать с системой дистанционного мониторинга РСМ Агротроник.

Отдельно скажу о сопровождении в обслуживании. Мы уверены, что на наши запросы отреагируют быстро, и решат вопрос оперативно. Дилерский центр всегда на связи.

Считаю, что мы сделали правильный выбор, комбайн Ростсельмаш не подвел. Он экономичен, эффективен, эстетичен, и в то же время доступен по цене.

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Лента комментариев
VGA

17 мая 2003 года, в Калуге был установлен памятник Голубицкому, который я кстати, нигде не нашёл.

...
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13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
20:02 13.08
10 5662
VGA

Там по прямой между ними 34 км. Год . Ровно год.

...
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13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
19:57 13.08
10 5662
ajax

Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.

...
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19:40 13.08
1 3401
ILR

Если посылаете обращения, то неплохо бы публиковать их здесь - кому отправили, что кто ответил. Если ответа нет, то дальше жалоба в рамках действующего законодательства. Говорят по понедельникам планёрки проводятся Денисовым, почему ему не задать вопрос.

...
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В Калуге на детской площадке обитают кони
19:29 13.08
5 1700
VGA

Обслуживать, а не вмещать. Не поместится в этом здании 60 тысяч человек.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
18:57 13.08
4 1066
nikol

Может обслужить 60 тысяч человек, это в день,в месяц или в год, а может обслужит 60 тысяч и развалится. Пишите нормально а не загадками.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:55 13.08
4 1066
Василёк

откуда столько больных на правом берегу ?

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:08 13.08
4 1066
mrTJohn

А на фото потенциальный ученик?

...
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В Калужской области создадут аграрные классы
16:30 13.08
1 814
shurup

Всё у нас растёт, зеленеет и колосится. В Телеге строчить легко. Всё равно ответственности никакой.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
16:21 13.08
2 1247
shurup

Спрашиваю без стёба: А не пора ли уже калужан эвакуировать?

...
Общество
Приехавшим курянам предложили работу в Калужской области
16:16 13.08
2 1434
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