Магия ночного неба: Северное сияние полыхало над Калужской областью

В понедельник, 12 августа, колыбель космонавтики и область оказались в центре необычного природного явления — северного сияния.

Жители, привыкшие к прохладным летним ночам, были удивлены, наблюдая нечто такое, что обычно ассоциируется с полярными регионами. Многие охотники за яркими всполохами просидели всю ночь в ожидании этого чуда.

Северное сияние увидели и жители Европейской части России, Урала и Сибири.

Также жители многих регионов наблюдали поток Персеид.

А вам удалось снять сияние или метеорный поток? Присылайте свои фото в комментарии.