Магия ночного неба: Северное сияние полыхало над Калужской областью
В понедельник, 12 августа, колыбель космонавтики и область оказались в центре необычного природного явления — северного сияния.
Жители, привыкшие к прохладным летним ночам, были удивлены, наблюдая нечто такое, что обычно ассоциируется с полярными регионами. Многие охотники за яркими всполохами просидели всю ночь в ожидании этого чуда.
Северное сияние увидели и жители Европейской части России, Урала и Сибири.
Также жители многих регионов наблюдали поток Персеид.
А вам удалось снять сияние или метеорный поток? Присылайте свои фото в комментарии.
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....