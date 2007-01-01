+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Магия ночного неба: Северное сияние полыхало над Калужской областью
Новость дня Общество

Магия ночного неба: Северное сияние полыхало над Калужской областью

Софья Фирсова
11:37 сегодня
0 672
Анастасия Невердинова, Татьяна Лубчинская
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 12 августа, колыбель космонавтики и область оказались в центре необычного природного явления — северного сияния.

Жители, привыкшие к прохладным летним ночам, были удивлены, наблюдая нечто такое, что обычно ассоциируется с полярными регионами. Многие охотники за яркими всполохами просидели всю ночь в ожидании этого чуда.

Северное сияние увидели и жители Европейской части России, Урала и Сибири.

Также жители многих регионов наблюдали поток Персеид.

А вам удалось снять сияние или метеорный поток? Присылайте свои фото в комментарии.

 

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
20%
60%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 12.08
1 907
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
Экономика и бизнес
На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 12.08
1 702
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
Экономика и бизнес
Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода
13:55 12.08
1 655
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
13:53 12.08
1 3074
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
13:48 12.08
12 4689
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

...
Авто и транспорт
На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
13:28 12.08
1 1720
mrTJohn

Как же так то?

...
Общество
Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1110
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 12.08
12 4689
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 2281
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6414
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkRWMVk1L2JlOXNqNTIwV09tbWkrMnc9PSIsInZhbHVlIjoiMExvTUt0ZCtORUJHNmZtUDBpajl1akxIS0lQSEZ4b0V0bXJudVk2L2tSMGl3SGN4WFdTM1BLUzlRTHFLTDBGNzJvRE1IeWpNZW1JK0RVUVllSS9FUU5MMHdZVnl5Sm1CclYxWENwTXZFcjhUd3FrMDhhdzVyKzgveFVTT1NwbUdZbi9JN0JsU1g4K0xXZXlkSmRDUzhiWjMxUkkzUXd5WTV5WFBXYVl3YVpiQUkyTjBxWUtGNXR0d2lGSW8rQW56NWNRTW10ZWZUQVdENmVSU2FjeFhmRUNlS0l4Njk4aG03WXRYdWhseHFDTDQyMXBKNDc5akZMQ080Rkw0MnFlRUhjSmhwN0FKS2pDcHJucG81bzQyUithdklqM1Y4TDdQRnFGZitQSlo2UGJMRWg2ejFGRVNNYU1JZGpmM3FsekRydmJIZmxQV3dSVjRxUnFvKzBuZGd2a1MxSEJENFZqMjg1Y2JBajNxQXFEb0hablhYa1JmREFkYlUzSlpvanNTT1N4dHVaV2UzNUpRZHAydzE5R3dpV0tqL0t0R1c4VFZDU0hnN2VVUWdlSHA1WjFZSGdEaWg1dlNLeStCaGk4ZWo4bVEvSGQxZndVRnhPVEl2azZEZERqREhpQVg5blFnemNvVkZiaUxJR2p2eUEwWlZBdFVOQ1ZydFZ0UVhWa1Q0Smt1ZTNtNDFMLzlBeUY4bm5SN2hUNEkwV0JEdGlkdlI1b29iNExqNVc1TmtaS0xYbEo5VXA5dEFWcHNYdDdKQWJ0anB0dmlSZ1Fab2dBeWV0cWZ6czNtWkViZWhlQyt4eWUvWm1Yc0FONWt4TDRUeE9hVGhLMjhpQ1lrZjZyWSIsIm1hYyI6ImMyZTNmNDUwODUwZTg4NTRmYzhjZmY3MTJlMGExNGU1M2NlMDcwZWE4NGU1ZTBlNTQ1OWJjY2I0ZGMzNmQwOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Inp6Nk4wVUlYU0REQmc4SXVpYUl5Y0E9PSIsInZhbHVlIjoiRlRKTmNUdjRLU3F1L0xvdll5VzRyYTlzeUFlZHhXcS92dFhNQmxFZFRiRlZBL2xkcUVJYVVBK09JajZ0OUhIRmgxakRvYnYyRS9xejEraTVCOFV2eDJYbGJCVHdHK3ZmMytJanRFbVl2RFV3M0NXd3VLS0lLSDRYRE54ZDhrUHhLSDlnQVNXZmlFajZSTDhpN1l5RGFmek81N2NaVW93R1NCMnVlUDhXZEVVTFVETzBXVUtKMGFrbUNuRDROU1hvS3hMam9uWlhBQkx5ZUlMS05tWjJNSXJGYUpoekVHcEg3aEFkWlczREhiSXVJTEVIZEl0aWtNVlBCc2dKVSt2OWhIUml5bGhsZTVUZlhVMzZzaWdrc2tlejFBSDcrYk9lRlo3eW8yWjFhTUo1TGZxd0NTZ2ZUQ1BOMzdWdmhaMFhaTEhTVXNuVFVHeTd0amdrRmtEWTRLSXlMMDVmbXJ1NVRHRzRSek5iN2R1WVFMNUlreEJlbmZwUExHUkFFempUNnBVTlhHb3pBaHVmdFAya25FR1JrVHVJSkcrVHFOR1ZvN0VTNFRNVm9DZlhpanlaQVo3eFFRYktyNE9JNU9rKyIsIm1hYyI6ImFmMmMxYTJjYjU1OTkxMzE2YmYyYjQzYTMxNGI2Zjk4ZjBlYzI4ZjhjNTg2Y2IyYWVlNjNlNmI1ZDE3OThkYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+