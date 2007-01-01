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Новость дня Общество

В Калуге отключат холодную воду сразу в нескольких микрорайонах

Об это сообщает калужский водоканал.
Софья Фирсова
09:54 сегодня
0 890
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В среду, 14 августа, с 9:00 до 23:00 холодной воды не будет по адресам:

  • ул. Дальняя
  • ул. Светлая
  • ул. Московская д.311-д.335
  • ул. Терепецкая
  • мкрн. Кубяка
  • мкрн. Байконур
  • мкрн. Малинники
  • мкрн. Ольговка
  • дер. Галкино Отключение произойдет из-за работ по технологическому присоединению. Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие, предупреждены. После ремонтных работ в воде на короткий промежуток времени могут появиться примеси.

 

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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

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15:45 12.08
1 907
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
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На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
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Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

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13:55 12.08
1 655
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
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13:53 12.08
1 3074
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

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13:48 12.08
12 4689
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

...
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13:28 12.08
1 1720
mrTJohn

Как же так то?

...
Общество
Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1110
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
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Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 12.08
12 4689
mik27

сво

...
Общество
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13:44 11.08
2 2281
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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