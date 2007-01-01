В Калуге отключат холодную воду сразу в нескольких микрорайонах
Об это сообщает калужский водоканал.
В среду, 14 августа, с 9:00 до 23:00 холодной воды не будет по адресам:
- ул. Дальняя
- ул. Светлая
- ул. Московская д.311-д.335
- ул. Терепецкая
- мкрн. Кубяка
- мкрн. Байконур
- мкрн. Малинники
- мкрн. Ольговка
- дер. Галкино Отключение произойдет из-за работ по технологическому присоединению. Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие, предупреждены. После ремонтных работ в воде на короткий промежуток времени могут появиться примеси.
Лента комментариев
amaleasalmon
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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